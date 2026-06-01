Fabrizio Romano memiliki kabar terbaru mengenai masa depan Stefan de Vrij: kontraknya sudah siap

Inter telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Stefan de Vrij. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Kini, giliran bek berusia 34 tahun itu untuk mengambil keputusan mengenai masa depannya.

“Inter telah mengajukan tawaran kepada Stefan de Vrij untuk kontrak jangka pendek,” kata Romano di X. “Keputusan ada di tangan sang bek, yang juga telah menerima tawaran dari klub-klub Eropa lainnya.”

De Vrij telah bermain untuk Inter sejak 2018. Kontraknya akan berakhir musim panas ini, dan karena itu diperkirakan bahwa ia telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub Italia tersebut.

Musim lalu, ia jarang diturunkan untuk Inter. Selain itu, beberapa media melaporkan dalam beberapa waktu terakhir bahwa Inter berencana melakukan peremajaan besar-besaran musim panas ini, dengan melepas beberapa pemain seperti De Vrij, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Henrikh Mkhitaryan.

Di antaranya Benfica, Olympiakos, Al-Sadd, dan berbagai klub dari Arab Saudi, Turki, serta Liga Premier Inggris dikaitkan dengan De Vrij dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kini ada kemungkinan ia akan memperpanjang masa baktinya di Inter, kemungkinan besar selama satu tahun.

Inter mendatangkan pemain asal Belanda ini dari Lazio delapan tahun lalu. Sejak itu, ia telah memainkan 296 pertandingan resmi untuk klub asal Milan tersebut.

Ia sempat dipertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Belanda menuju Piala Dunia musim panas ini. Namun, cedera pangkal paha yang baru-baru ini dialaminya memaksanya untuk membatalkan rencana tersebut.