Fabrizio Romano membagikan rincian kontrak terkait posisi manajer di Manchester United

Michael Carrick akan tetap menjadi manajer Manchester United musim depan, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Jumat sore.

Menurut pakar transfer tersebut, dalam beberapa pekan terakhir sudah jelas bagaimana masa depan manajer interim di Manchester United akan terlihat.

Rencana tersebut telah disetujui oleh Sir Jim Ratcliffe dan kesepakatan tersebut diperkirakan akan segera rampung. Kontrak tersebut kabarnya akan ditandatangani untuk dua tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun, atau langsung untuk tiga tahun.

Manajer asal Inggris itu ditanya mengenai masa depannya di Old Trafford pada konferensi pers menjelang laga Premier League melawan Nottingham Forest pada Jumat sore. “Saya tidak bisa banyak berkomentar. Situasinya jelas bagi semua orang dan tidak banyak yang berubah.”

Carrick menegaskan bahwa keputusan akan diambil dalam waktu dekat. “Keputusan mengenai masa depan saya akan diambil dalam waktu sangat dekat. Kita semua selalu tahu bahwa hal ini akan terjadi menjelang akhir musim. Jika tidak, mungkin baru setelah musim berakhir.”

Carrick mengambil alih kendali di The Red Devils setelah pemecatan Rúben Amorim. Carrick telah memimpin tim dalam 15 pertandingan sejauh ini.

Di bawah kepemimpinannya, Manchester United mengumpulkan 33 poin. Klub ini menang sepuluh kali dan bermain imbang tiga kali. Posisi ketiga dapat dipastikan pada Minggu melawan Nottingham Forest. United kembali ke Liga Champions setelah tiga tahun.