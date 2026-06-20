Fabrizio Romano melaporkan kesepakatan: Inter Miami milik Lionel Messi akan kedatangan bintang dunia baru

Inter Miami akan segera memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Casemiro. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano melalui ungkapan khasnya, “here we go”. Kini tinggal menunggu pengumuman resmi.

Transfer ini sudah lama menjadi perbincangan, namun kini benar-benar telah rampung. Romano melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai dan hanya tinggal menyelesaikan “langkah-langkah formal” saja.

Kehadiran Lionel Messi dilaporkan memainkan peran besar dalam keputusan Casemiro. Kabarnya, pemain asal Brasil ini sangat ingin bermain bersama Messi. Oleh karena itu, klub-klub lain tidak lagi mampu membujuknya.

Di Manchester United, Casemiro sesekali kembali menunjukkan performa terbaiknya musim ini, namun demikian, klub memutuskan untuk tidak menggunakan opsi perpanjangan kontraknya selama satu tahun.

Dengan demikian, skuad bintang Inter Miami semakin lengkap. Dengan kehadiran Messi, Luis Suárez, dan Rodrigo de Paul, klub ini memiliki pemain-pemain yang telah membuktikan diri di level tertinggi.

Saat ini, Casemiro sudah berada di Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia bersama Brasil. Dengan Casemiro sebagai starter, Seleção tadi malam memenangkan pertandingan grup kedua melawan Haiti dengan skor 3-0.