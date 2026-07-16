CSKA Moskow tidak terima dengan kabar transfer terbaru dari Fabrizio Romano. Klub asal ibu kota itu marah atas laporan yang menyebutkan bahwa mereka telah menawar lima juta euro untuk Exequiel Zeballos, yang tampaknya akan bergabung dengan Napoli.

Romano melaporkan pada Rabu bahwa Napoli sedang gencar-gencarnya mengejar penyerang Boca Juniors, Zeballos. Pemain sayap kanan berusia 24 tahun itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Napoli, yang berharap tawaran sekitar sembilan juta euro cukup untuk membeli sisa kontrak Zeballos yang berlaku hingga akhir 2026.

Romano menulis dalam laporannya bahwa Zeballos ‘telah menolak tawaran lima juta euro bersih per musim dari CSKA Moskow’. Tidak benar, demikian bunyi pernyataan dari Rusia. “Fabrizio, berhentilah menyebarkan omong kosong.”

“Kamu adalah jurnalis yang dihormati. CSKA belum pernah menawarkan gaji bersih sebesar lima juta euro per tahun kepada pemain mana pun. Pembicaraan dengan Boca telah terhenti pada bulan Februari: tidak ada kesepakatan, tidak ada tawaran pribadi.”

“Kami tidak sedang mencari pemain sayap pada bursa transfer kali ini. Jangan lagi menggunakan nama kami untuk memfasilitasi kesepakatan atau menaikkan tuntutan,” kata pihak CSKA.

Bagaimanapun, Zeballos tampaknya sedang menuju Napoli dan itu akan menjadi petualangan luar negeri pertamanya bagi pemain berkaki kanan ini, yang sejauh ini hanya bermain untuk Boca.

Menurut media Argentina TyC Sports, Zeballos sangat ingin bergabung dengan Napoli, dan hal itu tidak lepas dari warisan yang ditinggalkan Diego Armando Maradona di klub tersebut.

Dalam 140 pertandingan untuk Boca, Zeballos mencetak 16 gol dan 16 assist. Mantan pemain timnas junior Argentina ini juga bisa bermain di sisi kiri dan dengan demikian memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan kepada pelatih Massimiliano Allegri.

Sementara itu, CSKA berharap bisa finis di posisi yang lebih tinggi daripada musim lalu. Tim asal Moskow ini hanya finis di peringkat kelima, tertinggal 17 poin dari juara nasional Zenit Saint Petersburg. Dalam seminggu ke depan, CSKA akan memulai musim barunya dengan pertandingan kandang melawan Baltika.