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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Fabrizio Romano berhenti: "Saya tidak akan lanjut lagi dengan cara seperti ini"

Fabrizio Romano akan berhenti sebagai jurnalis bursa transfer setelah musim panas ini, demikian yang ia sampaikan di halaman LinkedIn miliknya sendiri.

“Saya kemungkinan tidak akan melanjutkan lagi di industri bursa transfer dengan cara seperti ini. Sudah waktunya mengubah pendekatan dan visi,” ujarnya.

“Sebentar lagi saya akan menjelaskan lebih banyak soal ini, setelah periode transfer ditutup. Angka-angka pada periode ini terasa tidak nyata,” tutupnya.

Romano adalah jurnalis bursa transfer paling terkenal di dunia. Ia memiliki jutaan pengikut di X, Instagram, dan YouTube.

Pria asal Italia itu dikenal lewat catchphrase ‘here we go’, yang menjadi tanda pamungkas bahwa klub dan pemain telah mencapai kesepakatan.

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