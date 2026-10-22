Pelatih Como, Cesc Fabregas, mengungkapkan bahwa ia meminta para pemainnya untuk mengurangi tekanan terhadap Manchester United selama kemenangan telak (4-1) di Liga Champions Eropa, kemarin Rabu.

Como unggul empat gol atas tim asuhan Michael Carrick, ketika Fabregas memerintahkan para pemainnya untuk menjaga energi menjelang laga Serie A pada hari Sabtu melawan Sassuolo, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Inggris "Daily Mail".

United mencetak gol di menit-menit akhir melalui pemain pengganti Joshua Zirkzee, dan Fabregas mengakui bahwa ia marah pada dirinya sendiri karena tidak mempermalukan lawannya lebih jauh.

Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu berkata: "Saya menyesali sepuluh menit terakhir karena sayalah yang meminta tim menurunkan tempo permainan sebab masih ada laga lain, dan ketika skor 4-0 kami bisa sedikit mengendalikan jalannya pertandingan".

Ia menambahkan: "Saya meminta para pemain untuk berhenti berlari dan tetap berada di lini tengah, dan itulah yang saya sesali karena sayalah orang pertama yang mendorong mereka untuk bertarung sampai akhir. Gol mereka menyakitkan bagi saya karena semangat kami menurun dan pertahanan kami mengendur, tetapi itu adalah kesalahan saya".

Ia melanjutkan: "Saya sangat senang dengan cara para pemain menerapkan semua yang kami coba lakukan, bukan hanya dari segi kualitas yang tinggi, tetapi juga dari cara kami menekan tanpa kenal lelah hingga menit ke-85".

Ia meneruskan: "Kami berusaha menciptakan budaya di klub ini, sebuah gaya bermain dan identitas. Malam ini adalah momen meyakinkan lainnya bagi kami".

Fabregas menuturkan: "Saya tidak bisa berbohong kepada Anda bahwa kemenangan atas Manchester United bukanlah sumber kebanggaan. Kami tahu sejarah klub kami, dan betapa besar perjuangannya selama bertahun-tahun. Sudah jelas bahwa saya berharap semua anak laki-laki dan perempuan mengenakan jersey Como besok saat mereka pergi ke sekolah, saya merasa bangga".

Ia menyambung: "Saya selalu berkata kepada para pemain muda: nikmatilah, bertarunglah, lakukan segalanya untuk meraih karier terbaik yang mungkin bagi setiap orang di antara kalian, karena semuanya berlalu dengan cepat".

Ia menutup: "Mereka membuat saya menikmati malam ini, tetapi bukan terlalu karena kemenangannya, melainkan karena hasilnya, sebab mereka bermain dengan cara yang saya sukai dari tim saya, dengan keyakinan, dengan kualitas, dengan pikiran yang jernih, dengan agresivitas, dan dengan tekanan yang ganas".



