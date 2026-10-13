Fábregas menyampaikan penilaian yang sangat tegas tentang Feyenoord

Cesc Fábregas menikmati permainan Feyenoord musim ini, seperti diungkapkan pelatih Como itu dalam sesi bersama media pada Selasa. Menurut pelatih tim yang akan menjadi lawan Feyenoord di Liga Champions tersebut, klub asal Rotterdam itu memainkan sepakbola dengan ciri khas dan identitas tersendiri.

Fábregas telah menyaksikan sejumlah pertandingan Feyenoord dalam beberapa pekan terakhir dan tahu tim asuhan Giovanni van Bronckhorst sedang dalam performa bagus. "Di liga, mereka bermain sangat dominan dan punya cara bermain yang jelas. Banyak pemain mereka yang menarik untuk ditonton," kata mantan gelandang Arsenal dan FC Barcelona itu.

Pelatih Como itu terutama terkesan dengan niat Feyenoord untuk menyerang. Feyenoord saat ini memuncaki klasemen Vriendenloterij Eredivisie. "Ada banyak pemain berkualitas di lapangan dan mereka selalu mencari jalan untuk maju. Feyenoord ingin bermain menyerang dan dominan. Ini tantangan bagi kami sekaligus kesempatan luar biasa untuk mengenal cara bermain yang berbeda di Eropa."

"Bagi kami, bermain di luar Italia akan menjadi pengalaman luar biasa. Kami telah mempelajari Feyenoord secara mendalam, kami siap dan tahu siapa yang akan kami hadapi. Rabu nanti akan menjadi ujian yang luar biasa bagi kami," ujar Fábregas dengan antusias, sebelum melontarkan pujian kepada Van Bronckhorst.

"Identitas yang ia berikan kepada Feyenoord sangat menonjol. Sangat jelas apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tim yang sangat teknis dengan cara bermain yang ambisius. Feyenoord ingin menyerang dan tampil dominan dengan formasi klasik 4-3-3, seperti yang kerap kita lihat pada tim-tim Belanda dan Spanyol."

Fábregas pun menikmati kualitas teknik calon lawannya di Liga Champions itu. "Pujian untuk klub, pelatih, para pemain, dan staf kepelatihan. Sebab, saya menikmati pertandingan Feyenoord setiap kali menontonnya."

Como mengawali kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig. Feyenoord mengincar penebusan setelah kalah telak 5-1 saat bertandang ke markas FC Barcelona bulan lalu.