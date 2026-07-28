Pelatih klub Italia Como, Cesc Fabregas asal Spanyol, memperingatkan bahwa timnya bisa terpaksa menjalani kompetisi Liga Champions Eropa dengan skuad yang sangat terbatas, tidak lebih dari 16 atau 17 pemain.

Hal ini disebabkan oleh batasan dan regulasi ketat yang diberlakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", di mana tim tersebut kekurangan jumlah pemain yang dibutuhkan dari lulusan akademi junior klub. Pada saat yang sama, ia menyatakan sambutan hangatnya terhadap kesepakatan-kesepakatan baru yang baru-baru ini dilakukan timnya, seperti Mattia Liberali, Luis Mila, dan Kaike.

Tantangan ini muncul menyusul lonjakan cepat yang dicapai tim; setelah hanya dua tahun lalu berkiprah di divisi kedua, klub Italia itu kini bersiap untuk tampil di kompetisi kontinental paling bergengsi setelah menempati peringkat keempat di Serie A musim lalu.

Kenaikan pesat ini mengejutkan manajemen klub yang menghadapi kendala terkait aturan "UEFA" mengenai pemain lokal dan lulusan akademi; sebab Como musim lalu hanya memiliki satu pemain Italia dalam skuadnya yang hanya bermain selama satu menit sepanjang musim.

Fabregas menjelaskan krisis ini dalam konferensi pers dengan mengatakan, sebagaimana dikutip situs "Football Italia": "Kami memiliki batasan dalam daftar UEFA, dan karena kami belum memiliki akademi pemuda yang mampu memenuhi persyaratan tertentu, kami akan menemukan diri kami di Liga Champions dengan skuad yang hanya terdiri dari 16 hingga 17 pemain. Inilah alasan yang mendorong kami untuk membangun pemain kami sendiri, sebuah proses yang membutuhkan waktu dan tidak bisa diselesaikan dalam dua atau tiga tahun."

Dalam upaya klub untuk mengatasi kekurangan ini, Como merekrut Mattia Liberali, pemain timnas Italia U-21 dan mantan pemain muda Milan, yang datang dari Catanzaro. Fabregas berkomentar tentang bergabungnya sang pemain dengan mengatakan: "Liberali menghubungi saya beberapa hari sebelum dimulainya persiapan karena ia ingin bersama kami sejak hari pertama. Ia menunjukkan kemauan yang besar dan cepat memahami gagasan kami; ia akan bermain besok di mana ia bisa mengisi posisi playmaker atau false nine."

Terkait bursa transfer musim panas, pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan kepuasannya terhadap kesepakatan-kesepakatan baru untuk menggantikan para pemain yang pergi, dengan mengatakan: "Kami sudah tahu tentang kepergian Alberto Moreno dan Sergi Roberto, tetapi kami berhasil menggantikan mereka dengan cepat; Kaike datang untuk menggantikan Moreno, sementara Luis Mila merupakan pilihan yang telah kami pantau sejak Januari lalu karena kepribadian kepemimpinan yang dimilikinya serta kemampuannya memberikan keseimbangan dan keteraturan bagi tim. Saya juga sangat menyukai semangat dan sifat bertarung defensif Kaike, dan kami saat ini bekerja bersamanya untuk mengembangkan gayanya saat menguasai bola."

Fabregas juga membahas para bintang muda tim yang kembali dari liburan setelah mengikuti pertandingan internasional, seperti Nico Paz yang tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia, ditambah Assane Diao dan Martin Baturina; ia menegaskan bahwa meningkatnya ekspektasi terhadap mereka turut menambah tekanan, dan bahwa peran tim pelatih adalah mendukung mereka pada tahap ini. Sang pelatih mengungkapkan bahwa Paz akan kembali pada 17 Agustus, dan menyingkirkan kemungkinan keikutsertaannya dalam laga persahabatan yang dinantikan melawan Liverpool.

Fabregas menyambut baik keputusan penunjukan kembali Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Italia, dengan memuji kemampuan teknis dan sejarah kepelatihannya yang panjang; ia menyebutkan bahwa dirinya selalu mengagumi filosofi sepak bolanya sejak masa kariernya bersama Manchester City, dan menggambarkannya sebagai "pelatih pemenang yang menyajikan sepak bola menarik".

Keputusan tersebut resmi ditetapkan dengan kembalinya Mancini ke kursi kepelatihan "Azzurri" setelah tiga tahun sejak pengunduran dirinya untuk melatih timnas Saudi Arabia; manajemen Asosiasi Sepak Bola Italia memilih untuk kembali memanfaatkan jasanya setelah melakukan negosiasi dengan sejumlah nama besar seperti Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, dan Andrea Pirlo, sebuah pilihan yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai langkah mundur, sementara Fabregas berbeda pendapat dengan menegaskan bahwa itu merupakan langkah positif bagi sepak bola Italia.

Fabregas mengatakan menurut situs Italia tersebut: "Saya selalu mengagumi Mancini, dan saya telah mengikutinya sejak masa Manchester City. Saya berbicara dengannya beberapa kali, dan ia adalah pelatih dengan kepribadian pemenang dan menuntut, serta menyajikan sepak bola yang bagus. Ia telah membuktikan bagaimana meraih kesuksesan ketika ia menjuarai Piala Eropa, dan saya sangat senang untuknya."