Como, di bawah asuhan pelatihnya Cesc Fabregas, memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa dengan meyakinkan, setelah meraih kemenangan besar atas tamunya Leipzig dari Jerman dengan skor (4-1), Kamis kemarin, dalam penampilan perdana klub Italia itu di kompetisi benua tersebut.

Pernyataan Fabregas tidak hanya sebatas memuji para pemainnya, tetapi juga meluas hingga menyanjung penampilan mantan timnya, Barcelona, usai kemenangan telaknya atas Feyenoord dari Belanda (5-1), dalam laga pekan pertama Liga Champions.

Fabregas mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo" asal Catalunya: "Kemarin saya menonton pertandingan Barcelona, dan saya katakan kepada Anda bahwa Feyenoord adalah tim yang sangat bagus, tetapi Barcelona membuat Anda terlihat buruk, karena mereka menemukan segala solusi di setiap momen".

Mantan pemain internasional Spanyol itu melanjutkan: "Anda bisa mengawal mereka satu lawan satu, seperti yang mereka (Feyenoord) coba lakukan terhadap Rodri atau Pedri, tetapi mereka menemukan solusi dari segala arah. Siapa pun yang bermain, mereka memiliki level yang sangat tinggi. Menakutkan, level yang sedang mereka lalui saat ini sungguh menakutkan".

Baca juga

Gara-gara Jerman, bintang Liga Belgia menolak memenuhi panggilan Italia

Video: Magdi Abdel Ghani: Amrouche berlebihan dalam kemarahannya, dan sikapnya tidak akan berlalu begitu saja jika terhadap saya

Mengenai penampilan timnya, Fabregas berkata: "Secara umum ini adalah pertandingan yang bagus, terutama di babak pertama, di mana kami bermain dengan level yang sangat tinggi. Di babak kedua kami memulai dengan sangat baik, tetapi setelah itu kami menghadapi beberapa masalah dalam mengendalikan situasi dari sisi sayap".

Terkait variasi taktik Como, ia menjelaskan: "Dalam sepak bola saat ini, Anda harus siap untuk segala hal. Untuk menjadi tim yang lengkap, Anda harus menguasai banyak hal, ada pertandingan-pertandingan kecil di dalam pertandingan, dan Anda harus tahu cara menyelesaikan hal-hal tertentu, terutama di level ini".

Mengenai mazhab kepelatihan Spanyol, ia menyatakan: "Menurut saya, keberadaan banyak pelatih Spanyol di level elite bukanlah suatu kebetulan. Dari sisi sepak bola, kami yang terbaik, karena para pemain muda telah membuktikannya di Piala Dunia. Selain itu, level para pelatih Spanyol sangat tinggi, dan mereka membuktikannya. Saya tidak akan menyebut nama karena Anda semua sudah mengenal mereka".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".