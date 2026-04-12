Fabregas: Apa yang kami lakukan itu langka... dan klasemen tidak penting bagi saya

Pelatih asal Spanyol, Cesc Fàbregas, yang kini menangani tim Como, memberikan komentarnya terkait kekalahan dramatis timnya dari Inter Milan dengan skor 3-4, dalam laga yang berlangsung pada Minggu malam di Stadion Giuseppe Sinigaglia, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Serie A.

Kredit Como kini terhenti di 58 poin di peringkat kelima, tetap tertinggal dari Juventus yang berada di peringkat keempat dengan 60 poin, serta di belakang Milan yang menempati peringkat ketiga dengan 63 poin.

Di sisi lain, Inter Milan semakin mendekati gelar juara Serie A, setelah mengumpulkan 75 poin di puncak klasemen, unggul 9 poin dari pesaing terdekatnya, Napoli.

Setelah krisis Maroko dan Senegal... Afrika berubah selamanya

Pukulan telak.. Bayern Munich kehilangan bintang utamanya saat menghadapi Real Madrid

Dari La Masia ke tribun penonton.. Apa yang terjadi dengan Hamza Abdelkarim?

Paris Saint-Germain mencuri gol Barcelona

Fàbregas mengatakan setelah pertandingan: "Saya tidak tahu di posisi mana kami berada di klasemen, karena saya tidak mengikuti sejak awal musim, dan tidak akan mengikutinya sekarang.. Tim saya sekali lagi membuktikan keberanian dan semangatnya, bahkan dalam kekalahan pun menunjukkan karakter yang kuat. Memang kami melakukan beberapa kesalahan, tapi kami adalah tim muda yang menghadapi lawan yang menghukum setiap kesalahan."

Pelatih tim Como melanjutkan, "Saya tidak ingin membahas aspek taktis hari ini, karena apa yang terjadi sudah tercermin di lapangan. Angka-angka menunjukkan bahwa kami melepaskan 20 tembakan ke gawang Inter, sesuatu yang tidak dilakukan oleh banyak tim."

Dia melanjutkan: "Jika ada yang memberitahu saya dua tahun lalu bahwa kami akan bersaing dengan Inter seperti ini, saya akan mengira kami sedang bermain dalam pertandingan persahabatan, tetapi hari ini kami berada di level yang sama dengan mereka... Membicarakan taktik bukanlah hal terpenting, yang membuat perbedaan adalah mentalitas, dan ada garis yang sangat tipis antara kemenangan dan kekalahan."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Pertandingan melawan Inter adalah pengalaman yang sangat penting, dan kita harus belajar dari kesalahan yang kita buat, karena kita terus berusaha untuk berkembang. Saya sangat bangga dengan para pemain tim saya, sejak hari pertama dua setengah tahun lalu kami bekerja keras, dan kami melihat perkembangan ini dengan jelas, serta ada keinginan yang tulus untuk berkembang dan keberanian dalam menghadapi lawan mana pun."

Apakah final Piala Afrika antara Maroko dan Senegal akan diulang? Ahli hukum mengakhiri perdebatan

Al-Ahly Mesir menemukan pengganti Aliou Diang

"De Bruyne baru" memicu persaingan raksasa antara Barcelona dan Real Madrid

Pesan-pesan terselubung ke FIFA... Eskalasi yang mengancam Piala Dunia 2026