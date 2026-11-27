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Fabio Cannavaro memberi petunjuk soal masa depan Virgil van Dijk, bek asal Belanda berusia 35 tahun yang kontraknya bersama Liverpool akan berakhir pada 30 Juni mendatang, seusai musim ini.

Pelatih timnas Uzbekistan asal Italia itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Saya bertemu dengannya di Piala Dunia dan ia bilang kepada saya bahwa ia ingin merasakan bermain di Italia. Ia sangat tertarik. Akan menyenangkan melihat Van Dijk di Milan. Selama beberapa tahun terakhir, ia memadukan postur tubuh yang besar dengan kecepatan luar biasa."

Dua puluh tahun lalu, Cannavaro meraih Ballon d'Or. Mantan bek asal Italia yang pernah bermain untuk Juventus, Inter, Real Madrid, Parma, dan Napoli itu mengenang: "Seorang wartawan France Football menghentikan saya saat keluar dari pusat latihan Real dan masuk ke mobil saya: 'Ada yang harus saya sampaikan, Buffon tidak mungkin lagi mengejar Anda. Anda sudah menang dan kami harus melakukan wawancara.' Saya ingat berpikir: 'Apa ini acara Scherzi a Parte?' Ketika menonton ulang pertandingan tahun itu, saya berkata kepada diri sendiri, 'Astaga, betapa bagusnya permainan saya.' Namun, saya tahu saat itu, dan sampai sekarang pun saya tahu, bahwa jika Zidane tidak menanduk Materazzi, semuanya akan jauh lebih sulit."

"Ballon d'Or saya sekarang bernilai tiga kali lipat. Tidak ada bek yang memenanginya lagi dan saya tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi pada masa mendatang. Mungkin Pau Cubarsí? Bek Barcelona, klub dari kota yang paling keras mengkritik kemenangan saya. Samuel Eto'o menyebutnya lelucon. Apakah saya terganggu? Tidak pernah. Kritik tidak pernah mengganggu saya. Sekarang saya tertawa, seolah-olah salah saya jika Maldini, Baresi, atau Cubarsí tidak memenangi Ballon d'Or. Bek mana yang paling layak memenanginya? Franco Baresi pada 1994. Penampilannya di final Piala Dunia melawan Brasil sungguh luar biasa. Namun, yang paling dekat untuk meraihnya adalah Paolo Maldini: jika Milan memenangi final Liga Champions melawan Liverpool di Istanbul pada 2005…"

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"Apakah sekarang semakin sedikit pemain yang ingin menjadi bek? Kami sudah berhenti mengasah teknik individu, cara berlari, dan kebiasaan bertahan saat bola datang dari depan maupun samping. Setiap posisi punya karakteristik sendiri. Sekarang, terkadang orang lebih memilih kiper yang bisa menendang bola sejauh 70 meter daripada kiper yang bisa melakukan penyelamatan. Saya tidak keberatan, tetapi jangan mengeluh jika ia kebobolan pada momen penting."

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"Adakah pemain muda Italia yang memberi harapan? Ada beberapa, tetapi saya tidak akan menyebut nama. Saya akan bicara tentang Khusanov, yang saya latih di timnas Uzbekistan: kemampuan fisiknya luar biasa, tetapi ia adalah berlian yang masih perlu diasah. Ia selalu bergerak dengan kecepatan 300 kilometer per jam. Kadang ia merebut bola, tetapi kadang ia terlambat dan malah menabrak hakim garis. Itu bisa terjadi, wajar saja. Hal itu perlu diperbaiki."

"Pernah bekerja dengan Palma di Udinese? Potensinya besar, tetapi ia harus meningkatkan kemampuannya membaca permainan dan bertahan dalam situasi satu lawan satu di kotak penalti. Kita lihat saja. Yang pasti, ia bisa bermain sepak bola."

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"Apakah timnas akan baik-baik saja dengan Scalvini dan Bastoni? Italia kebobolan banyak gol, benar-benar banyak. Namun, ini bukan soal duet bek. Kita harus berpikir sebagai tim. Para pemain harus paham bahwa mereka bukan kuda dan tekanan harus terarah. Spalletti pernah berkata: 'Jika Anda membuang waktu antara berpikir untuk menekan dan mulai menekan, Anda sudah terlambat.' Italia seperti itu. Kami kurang terlatih merebut kembali bola dan, jika tekanan pertama berhasil dilewati, kami kesulitan."