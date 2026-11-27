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Fabio Cannavaro mengungkapkan bahwa bek tengah Liverpool Virgil van Dijk menyatakan keinginannya bermain di Serie A saat mereka berbincang di Piala Dunia. Dengan kontrak pemain Belanda itu akan berakhir pada Juni 2027, legenda Italia tersebut menilai kepindahan ke AC Milan akan menjadi langkah yang menarik.

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Van Dijk ingin menjajal sepak bola Italia

Liverpool bisa menghadapi tantangan untuk mempertahankan Van Dijk seiring meningkatnya spekulasi mengenai masa depan jangka panjangnya . Bek tengah asal Belanda itu dilaporkan masuk radar Milan menjelang musim depan.

Mantan pemain timnas Italia, Cannavaro, kini semakin menguatkan rumor tersebut dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Peraih Ballon d'Or 2006 itu mengungkapkan bahwa Van Dijk benar-benar tertarik untuk menguji kemampuannya di sepak bola Italia. Kontrak Van Dijk saat ini bersama Liverpool akan berakhir pada Juni 2027, sehingga klub-klub peminat berpeluang memantau kemungkinan untuk merekrutnya.

Cannavaro dukung Van Dijk pindah ke Milan

Cannavaro menjelaskan bahwa informasi tersebut ia peroleh langsung dari percakapannya dengan bek Liverpool itu saat Piala Dunia. Pernah membela Napoli, Parma, Juventus, dan Inter sepanjang kariernya, legenda Italia tersebut menilai Milan akan menjadi tujuan yang tepat.

"Saya bertemu dengannya di Piala Dunia dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin merasakan pengalaman bermain di Italia," kata Cannavaro. "Dia sangat tertarik dengan hal itu. Akan menyenangkan melihat Van Dijk di Milan."

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Keunggulan fisik dan perbandingan dengan Maldini

Meski jelas mengagumi kemampuan Van Dijk, Cannavaro juga memberikan penilaian taktis secara terus terang tentang bagaimana bek elite berubah seiring waktu. Berdasarkan pengalamannya sendiri dan sebuah kisah mengenai Paolo Maldini, Cannavaro menyoroti pentingnya kecepatan dalam bertahan.

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"Dalam beberapa tahun terakhir, dia memadukan kekuatan fisik yang luar biasa dengan kecepatan yang istimewa," ujar Cannavaro. "Suatu kali, seorang pelatih berkata kepada Paolo Maldini: 'Cara Anda berbalik kurang baik.' Dia menjawab: 'Pelatih, yang penting saya bisa mencapai bola.'"

Cannavaro mengingatkan bahwa mengandalkan kecepatan untuk mengejar lawan memiliki keterbatasan yang tak terelakkan pada tahap lanjut karier seorang pemain. "Saya juga mengalaminya," tambahnya. "Ketika Anda sangat cepat, Anda masih bisa menutupi kesalahan teknis. Masalah muncul ketika kecepatan itu tidak lagi ada."

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Bagaimana kelanjutan masa depan Van Dijk?

Dengan kontrak Van Dijk di Liverpool berlaku hingga Juni 2027, klub tersebut masih berada dalam posisi kuat terkait masa depan sang pemain dalam waktu dekat. Namun, ketertarikan Milan yang dilaporkan untuk musim depan berarti klub Italia itu bisa segera menguji keteguhan Liverpool. Masih harus dilihat apakah Van Dijk memutuskan untuk mewujudkan ketertarikannya terhadap Serie A.