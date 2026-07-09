Fabinho menggoda Real Madrid: Siapa yang tidak bermimpi bermain untuk klub terbesar di dunia?

Gelandang tim nasional Brasil, Fabinho, membuka peluang untuk kembali ke Real Madrid, setelah ia mengisyaratkan keinginannya untuk kembali mengenakan seragam klub tersebut, menyusul berakhirnya kariernya bersama Al-Ittihad di Arab Saudi.

Fabinho sebelumnya telah mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil, sebelum akhirnya berbicara mengenai masa depannya seiring berakhirnya kontraknya dengan Al-Ittihad dan tidak adanya perpanjangan, sehingga ia menjadi pemain bebas transfer selama jendela transfer musim panas saat ini.

Meskipun Al-Ittihad belum secara resmi mengumumkan kepergian Fabinho, semua laporan media Saudi menunjukkan bahwa perjalanan sang bintang Brasil di markas Al-Ittihad telah berakhir.

Fabinho mengatakan, dalam wawancara dengan program “El Chiringuito” yang dikutip oleh surat kabar “Mundo Deportivo”: “Real Madrid? Siapa yang tidak ingin bermain untuk Real Madrid? Itu adalah klub terbesar di dunia. Sekarang saya punya waktu untuk memikirkan dan berdiskusi dengan agen saya mengenai masa depan saya.”

Ini bukanlah kali pertama nama Fabinho dikaitkan dengan klub Spanyol tersebut, karena pemain berusia 32 tahun ini pernah mengenakan seragam Real Madrid di awal kariernya, setelah bergabung dengan tim “Castilla” sebagai pemain pinjaman dari Rio Ave asal Portugal. Ia juga sempat tampil dalam satu pertandingan bersama tim utama, sebelum akhirnya meninggalkan klub.

Setelah itu, ia pindah ke Monaco di Prancis, di mana ia tampil sangat gemilang, sebelum menjalani periode paling suksesnya bersama Liverpool di Inggris, di mana ia meraih banyak gelar, terutama Liga Champions dan Liga Primer Inggris.

Pada musim panas 2023, Fabinho bergabung dengan Liga Saudi.

Meskipun nama Fabinho saat ini tidak berada di urutan teratas daftar incaran Real Madrid di bursa transfer, kedatangannya melalui transfer gratis mungkin menjadikannya opsi yang layak dipertimbangkan, terutama mengingat pengalamannya yang luas dan kemampuannya untuk mengisi posisi gelandang bertahan, tanpa membebani klub dengan biaya apa pun untuk membeli kontraknya.