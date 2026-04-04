Fabinho: Kami berjuang melawan Al-Hazm... dan saya merencanakan hal ini bersama para legenda Al-Ittihad

Fabinho, pemain tim Al-Ittihad, menegaskan bahwa timnya menampilkan performa yang gigih saat menghadapi Al-Hazm, yang dimenangkan oleh Al-Ittihad dengan skor 1-0, dalam pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Saudi.

Fabinho mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" Saudi: "Tim menampilkan performa yang gigih dan menjalani ujian penting, terutama setelah kartu merah, di mana kami harus berjuang bersama untuk bertahan. Kami berhasil menjaga gawang tetap bersih dan mencetak gol, yang mencerminkan semangat juang dan mentalitas yang baik."

Bintang Brasil itu menambahkan: "Tentu saja, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dan kami memiliki 6 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya, jadi kami harus dalam kondisi siap sepenuhnya."

Mengenai kehadiran legenda klub, Mohamed Nour dan Hamad Al-Montashari, ia berkata: "Ini adalah hari pertama saya bersama tim setelah tiba kemarin dari perjalanan, dan tidak ada cukup waktu untuk berbicara dengan para pemain; saya hanya sempat menyapa mereka sebelum pertandingan dimulai. Besok saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan mereka, dan ini adalah hal yang positif."

Dia menyimpulkan: "Kehadiran legenda Al-Ittihad bersama kami juga merupakan hal yang baik, karena kehadiran mereka memberikan dukungan moral yang besar bagi tim, dan mereka selalu memberikan kontribusi positif bagi para pemain dan klub."



