Dalam pernyataan berani yang mencerminkan besarnya rasa percaya diri dan ambisi, bintang lini tengah asal Spanyol Fabian Ruiz memecah keheningan untuk menempatkan dirinya secara kuat dalam perburuan Ballon d'Or tahun 2026. Pemain yang meraih segalanya bersama Paris Saint-Germain dan timnas Spanyol musim ini menilai bahwa mimpinya sah-sah saja, dan bahwa era monopoli para penyerang atas penghargaan itu telah berakhir.

Di saat perdebatan mulai bergulir lebih awal tentang siapa yang akan memenangi Ballon d'Or, di antara nama-nama besar seperti Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Harry Kane, Rodri, dan Ousmane Dembele, sebuah nama baru muncul dengan kuat dalam daftar: pemain Spanyol Fabian Ruiz.

Pemain Paris Saint-Germain itu tak menyembunyikan senyumnya ketika surat kabar Spanyol "AS" bertanya kepadanya tentang kemungkinan dirinya menyabet penghargaan individu paling bergengsi itu, dan ia menjawab dengan ungkapan ala rekan setimnya Aymeric Laporte yang terkenal: "Mengapa tidak kita impikan?"

Fabian mengatakan dalam wawancara panjangnya: "Kenyataannya adalah bahwa di level tim, saya adalah pemain yang paling banyak memenangi gelar, saya rasa itu tujuh gelar dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat senang dengan musim ini dan dengan apa yang telah saya raih, saya merasa penting di Paris Saint-Germain dan bersama timnas, ini penting bagi setiap pemain."

Ia menambahkan: "Ballon d'Or adalah gelar yang luar biasa, sesuatu yang diidamkan setiap pemain untuk dimenangkan, agar orang-orang membicarakan saya, saya senang jika upaya saya dihargai, saya akan berusaha mengakhiri musim di posisi setinggi mungkin, dan mengapa saya tidak boleh memimpikannya? Saya tidak akan berbohong kepada Anda, semua pemain suka dihargai atas kerja keras mereka, sama seperti profesi lain mana pun."

Akhir dari monopoli para penyerang

Fabian Ruiz, putra kota Los Palacios di Andalusia, meyakini bahwa sepak bola telah berubah, dan bahwa penghargaan individu tak lagi menjadi hak eksklusif mereka yang hanya mencetak gol, dengan mengutip penobatan rekan setimnasnya Rodri pada tahun 2024, dan sebelumnya Luka Modric.

Ia menjelaskan: "Dalam beberapa tahun terakhir, posisi-posisi lain mulai mendapatkan arti dan nilai yang besar, dan menurut saya itu sangat penting. Tim terdiri dari 11 pemain, termasuk para pemain cadangan, dan saya rasa bek atau penjaga gawang tidak kalah penting dari penyerang. Ini hal yang penting bagi dunia sepak bola, terutama bagi para pemain muda, agar mereka juga memperhatikan posisi-posisi lain, bukan hanya mencetak gol. Pertandingan ditentukan oleh gol, tetapi kemenangan pada akhirnya adalah hasil kerja seluruh tim."

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Dembele dan jiwa ruang ganti

Tentang pesaing sekaligus rekan setimnya di Paris, Ousmane Dembele, yang dinobatkan meraih penghargaan itu tahun lalu dan Fabian menyaksikannya dari dekat, ia berkata: "Ousmane orang yang sangat ramah, dan selalu mengatakan bahwa kerja sama tim adalah kunci penghargaan individu, dan bahwa tanpa bantuan timnya ia tak akan mampu meraihnya. Ia benar-benar layak mendapatkannya."

Meski meyakini bahwa ketiga puluh kandidat itu "ada karena alasan yang kuat, dan ada pemain-pemain istimewa yang tampil dalam musim yang luar biasa", Fabian tak menyembunyikan keberpihakannya pada ruang ganti Parc des Princes: "Jika salah satu rekan saya di ruang ganti menang, itu akan jauh lebih baik."

Sentuhan Enrique dan De la Fuente

Fabian tak melupakan jasa besar dua pelatih yang berperan sentral dalam ledakan performanya musim ini, Luis Enrique di Paris, dan Luis de la Fuente di timnas.

Ia menjadi pemain inti di final Liga Champions Eropa dan final Piala Dunia Antarklub bersama Saint-Germain, dan mencatatkan angka luar biasa bersama "La Roja" karena telah menjalani 50 pertandingan tanpa kekalahan.

Ia berkomentar sambil bergurau tentang angka ini: "Terkadang saya tidak ingin mengatakannya dengan lantang agar tidak memutus rangkaian ini, tetapi ya, 50 pertandingan bersama timnas tanpa kekalahan, mari kita berharap itu bertahan lebih lama lagi. Itu akan baik untuk saya, tetapi terutama untuk timnas."

Ia menutup pembicaraannya dengan pesan rasa terima kasih, sembari mengenang ucapan De la Fuente yang terkenal tentang dirinya sebelum Euro 2024: "Kalau namanya bukan Fabian, ia pasti lebih terkenal."

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Ia berkata: "Saya selalu mengatakannya, saya senang dengan kasih sayang yang saya lihat dari orang-orang, saya dihargai oleh mereka yang berarti bagi saya, orang-orang terdekat saya: para pelatih saya, rekan-rekan setim saya, inilah yang paling penting bagi saya, mereka yang setiap hari bersama saya, dihargainya kerja keras seseorang selalu menjadi hal yang indah."