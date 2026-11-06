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Fabian Hurzeler memuji ketangguhan mental Brighton setelah kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Getafe di Liga Konferensi UEFA. Pelatih Brighton itu menyoroti kemampuan timnya beralih dari laga domestik bergengsi ke atmosfer laga tandang Eropa yang keras dan tidak bersahabat.

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Brighton pertahankan rekor pertahanan sempurna

Brighton melanjutkan kiprah impresifnya di kompetisi Eropa pada Kamis malam dengan meraih kemenangan tipis di kandang Getafe. Kemenangan itu ditandai disiplin taktik dan solidnya pertahanan Brighton, yang mencatatkan laga tanpa kebobolan untuk kelima kalinya secara beruntun di Conference League musim ini. Hasil tersebut menempatkan klub Premier League itu dengan nyaman di peringkat kelima klasemen keseluruhan, sementara mereka mengincar langkah jauh di fase gugur.

Malick Yalcouye menjadi penentu kemenangan dengan mencetak gol keempatnya musim ini dalam pertandingan di Spanyol tersebut. Pemain muda itu sangat tidak beruntung karena gagal mencetak dua gol, setelah tembakannya lebih dulu membentur tiang atau mistar gawang dalam penampilan dominan pada babak pertama. Meski selisih skor tetap tipis sepanjang pertandingan, Hurzeler puas dengan cara timnya menghadapi tantangan khusus yang diberikan klub La Liga tersebut.

"Ini sesuai dengan yang kami perkirakan," kata Hurzeler di situs resmi klub. "Pertandingan-pertandingan di Conference League ini berbeda. Anda harus bisa menembus pertahanan yang bermain sangat dalam. Anda harus memahami apa yang diinginkan lawan dalam pertandingan, dan karena itu Anda harus selalu sabar dalam laga-laga seperti ini. Saya pikir kami melakukannya hari ini. Sejujurnya, kami tidak memainkan pertandingan terbaik kami. Ada beberapa momen ketika kami tidak melakukan hal-hal sederhana dengan sebaik mungkin, tetapi pada akhirnya kami tidak kebobolan, untuk kelima kalinya secara beruntun di turnamen ini, lalu kami mencetak gol dan saya pikir kami pantas memenangi pertandingan ini."

Puji mentalitas luar biasa skuad

Hurzeler menyoroti kekuatan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi laga tandang di stadion Spanyol dengan atmosfer yang tidak bersahabat setelah menjalani pertandingan-pertandingan besar di kompetisi domestik. Ia memuji para pemainnya karena menunjukkan kematangan yang diperlukan untuk meraih tiga poin meski dibayangi kelelahan berat yang kerap menyertai jadwal padat pada musim gugur. Sang pelatih meyakini kemampuan beradaptasi ini merupakan indikator penting perkembangan timnya musim ini.

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"Mencari solusi selalu penting, dan saya harus memberikan banyak pujian kepada tim saya karena pada akhirnya para pemainlah yang menunjukkan kemampuan mereka di lapangan. Saya pikir ini juga soal mentalitas. Anda bermain dua kali di kandang Manchester City, lalu pergi ke Getafe. Di Getafe, Anda tidak tahu apa yang akan dihadapi. Anda menjalani laga tandang dengan atmosfer yang sangat riuh dan penuh energi, dan Anda harus siap menghadapinya," jelas Hurzeler.

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Hadapi tekanan laga-laga Eropa

Atmosfer di Coliseum begitu intens, dengan para pendukung tuan rumah terus bersorak lantang untuk mengusik tim tamu. Brighton harus menjalani periode-periode panjang penguasaan bola saat menghadapi pertahanan gigih yang tidak memberi celah. Hurzeler mengakui bahwa meski penampilan timnya secara teknis tidak sempurna, hasil itu menjadi bukti perkembangan skuadnya di panggung besar.

Kesuksesan di Eropa kerap menuntut pendekatan psikologis yang berbeda dibandingkan dengan beratnya persaingan Premier League setiap pekan. Pelatih asal Jerman itu sangat terkesan dengan cara para pemainnya beradaptasi dengan situasi di Madrid, terutama mengingat jadwal melelahkan yang belakangan mereka jalani di kompetisi lain. Kemampuan meraih hasil di kandang lawan yang sulit mulai menjadi ciri khas Brighton di bawah asuhan Hurzeler.

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Bangun momentum menuju fase gugur

Dengan kembali tidak kebobolan, Brighton membuktikan diri sebagai salah satu tim yang paling sulit ditembus di kompetisi ini. Konsistensi lini belakang memberi landasan bagi para penyerang seperti Yalcouye untuk tampil gemilang. Hurzeler menutup dengan mengakui bahwa meski penampilan timnya bukan yang terbaik, hasil akhir adalah satu-satunya hal yang penting dalam situasi sesulit itu. "Saya pikir para pemain saya melakukannya hari ini, bukan di level tertinggi, tetapi dalam pertandingan seperti ini Anda harus menang, dan itulah yang kami lakukan hari ini," tambah sang pelatih.

Kemenangan ini memastikan Brighton tetap berada dalam posisi kuat untuk lolos otomatis ke babak-babak selanjutnya, sekaligus menghindari potensi kesulitan dari satu laga play-off tambahan. Fokus kini kembali beralih ke kompetisi domestik, sementara Hurzeler berupaya mempertahankan performa impresif ini di semua ajang.