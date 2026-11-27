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Pelatih kepala Brighton Fabian Hurzeler memuji Ibrahim Osman yang mencetak dua gol setelah timnya, yang melakukan banyak perubahan susunan pemain, menang mudah 4-0 atas Universitatea Craiova di UEFA Conference League pada Kamis. Setelah melakukan delapan perubahan menyusul kekalahan dari Hull City pada Minggu, Brighton mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di kompetisi Eropa lewat penampilan dominan di Amex.

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Brighton dengan banyak perubahan susunan pemain kalahkan juara Rumania dengan telak

Osman mencetak dua gol dan menyumbang satu assist saat Brighton bangkit dari kekalahan 2-0 dari Hull City untuk naik ke posisi kedua . Setelah menyambar umpan silang Jack Hinshelwood pada menit ketiga, pemain sayap asal Ghana itu memberi assist kepada Charalampos Kostoulas setelah gol Maxim De Cuyper dari jarak sekitar 18 meter dan kartu merah Vladimir Screciu melalui VAR. Osman kemudian mencetak gol keempat lewat tembakan melengkung ke gawang Craiova, yang sebelumnya belum terkalahkan.

Hurzeler puas dengan penampilan disiplin timnya

Hanya De Cuyper, Pascal Gross, dan Chema Andres yang mempertahankan tempat mereka dari laga Minggu, tetapi Brighton mendominasi sepanjang pertandingan meski Femi Azeez melepaskan tembakan yang melambung pada pengujung laga.

Berbicara kepada situs resmi klub, Hurzeler mengatakan: "Menurut saya, itu awal yang sangat bagus dan juga sangat penting untuk membuat pertandingan terlihat mudah, karena gol pertama khususnya membantu kami memaksa [lawan] membuka ruang.

"Itu berarti kami punya lebih banyak ruang untuk membangun kombinasi dan lebih banyak kesempatan untuk menyerang kotak penalti mereka. Jadi, menurut saya kami bermain sangat disiplin dengan standar yang baik pada babak pertama. Lalu, tentu saja, kartu merah itu sangat membantu kami untuk mengakhiri, atau mengubah, struktur permainan.

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"Pada babak kedua kami menciptakan banyak peluang. Saya tidak senang karena kami kurang tajam dan kurang baik dalam menuntaskan peluang-peluang itu, sebab menurut saya level permainan kami sedikit menurun di sana. Namun, secara keseluruhan, kemenangan 4-0 berarti kami melakukan banyak hal dengan baik."

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Osman tunjukkan kedalaman skuad Brighton

Ini menjadi malam bersejarah bagi Osman yang berusia 21 tahun. Ia mencetak gol pertamanya untuk Brighton saat bermain di sisi kiri, sementara Hurzeler juga melakukan tiga pergantian pemain saat jeda.

Memuji kontribusi pemain sayap muda itu, Hurzeler menambahkan: "Menurut saya, ia tampil sangat baik hari ini.

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"Ia mencetak gol pertama dan menciptakan banyak peluang lainnya. Kami tahu kelebihan utamanya adalah kemampuan satu lawan satu, terutama saat menghadapi tim yang bertahan dengan blok rendah. Memiliki pemain dengan kemampuan satu lawan satu seperti itu sangat membantu, dan ia menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan hari ini.

"Selain itu, saya sangat senang karena ia semakin memahami pentingnya terus bekerja keras untuk menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Sebagai pemain menyerang, ia juga bertanggung jawab atas hal itu, karena itu selalu menjadi fondasi permainan kami. Jadi, secara keseluruhan, penampilannya bagus."

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Brighton kembali berlaga di kompetisi domestik

Brighton kembali berlaga di Liga Primer melawan Newcastle United pada Minggu dengan kepercayaan diri baru setelah merespons kekalahan mereka dari Hull . Dengan Kaoru Mitoma dan Yankuba Minteh yang masih akan kembali, skuad Hurzeler tampak memiliki kekuatan yang memadai untuk bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Mempertahankan ketajaman ini akan memperkuat upaya mereka meraih kelolosan otomatis.