Bagikan Ikuti GOAL di Google

Brighton & Hove Albion terus memantau penyerang muda Juventus yang tengah menanjak, Adin Licina, setelah ia mengawali musim dengan impresif sebagai pemain pinjaman di divisi kedua Italia. Tim asuhan Fabian Hurzeler menghadapi persaingan ketat dari klub Bundesliga RB Leipzig serta para rival domestik saat mempertimbangkan kemungkinan merekrut remaja asal Jerman itu pada musim dingin.

Iklan

Brighton incar talenta muda Jerman yang tengah menanjak

Menurut TEAMtalk, Brighton dan Leipzig sama-sama memasukkan pemain timnas junior Jerman berusia 19 tahun itu ke dalam daftar incaran setelah mencermati data statistik dan penampilannya dalam pertandingan. Saat ini menjalani musim sebagai pemain pinjaman di klub Serie B, Cremonese, pemain muda serbabisa itu telah mencatatkan dua gol dan satu assist, baik saat bermain di sayap kanan maupun sebagai gelandang serang. Dua klub Premier League yang tidak disebutkan namanya juga "sangat tertarik" merekrutnya.

Transfer gratis menjamin keuntungan bersih

Setelah menimba ilmu di akademi Bayern Munich sebelum pindah ke Turin dengan status bebas transfer pada Februari 2026, Licina terikat kontrak dengan Juventus hingga 2029.

Karena Juventus merekrutnya tanpa membayar biaya transfer, penjualan pemain remaja itu akan tercatat sebagai keuntungan bersih dalam neraca keuangan klub, meski Bayern menyertakan klausul yang memberi mereka 30 persen dari hasil penjualan berikutnya dalam kesepakatan tersebut.

Ketentuan itu turut membuat valuasinya melonjak pesat sejak musim panas hingga sekitar €10 juta. Brighton, yang melanjutkan model pengembangan talenta muda yang telah terbukti berhasil di bawah Hurzeler, dan Leipzig sama-sama memandang transfer pada musim dingin sebagai kemungkinan realistis jika klub raksasa Italia itu bersedia berunding.

Iklan Iklan

Penarikan dari masa peminjaman persulit kepindahan pada musim dingin

Meski belum ada tawaran resmi yang diajukan, meningkatnya minat dari Inggris dan Jerman membuat petinggi klub di Turin harus segera memutuskan langkah untuk masa depan sang pemain muda dalam waktu dekat.

Topik Terkait

Untuk menyetujui penjualan permanen pada Januari, Juventus harus mengakhiri lebih awal masa peminjamannya di Cremonese yang berlaku sepanjang musim. Namun, petinggi klub mungkin lebih memilih membiarkannya menuntaskan musim di Serie B agar dapat menilai lebih lanjut perkembangannya.

Kendati demikian, sumber-sumber menyebut sang gelandang serang sendiri tertarik pada kesempatan untuk menguji kemampuannya di Premier League.

Iklan

Upaya promosi pengaruhi keputusan Juventus

Untuk saat ini, Licina tetap sepenuhnya fokus membantu Cremonese bersaing secara konsisten demi promosi kembali ke Serie A. Penampilannya dalam beberapa pekan mendatang akan menentukan apakah klub-klub peminat dari Inggris dan Jerman meningkatkan minat mereka saat bursa transfer musim dingin dibuka pada tahun baru. Di sisi lain, jika perkembangannya terus melesat, Juventus bisa terdorong memasukkannya ke skuad tim utama mereka sendiri pada musim panas mendatang.