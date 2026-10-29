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Adhe Makayasa
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Fabian Hurzeler incar pemain muda Juventus Adin Licina senilai €10 juta, Brighton bersaing dengan RB Leipzig dan rival di Liga Primer Inggris untuk mendapatkan pengatur serangan asal Jerman itu

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Brighton & Hove Albion terus memantau penyerang muda Juventus yang tengah menanjak, Adin Licina, setelah ia mengawali musim dengan impresif sebagai pemain pinjaman di divisi kedua Italia. Tim asuhan Fabian Hurzeler menghadapi persaingan ketat dari klub Bundesliga RB Leipzig serta para rival domestik saat mempertimbangkan kemungkinan merekrut remaja asal Jerman itu pada musim dingin.

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Brighton incar talenta muda Jerman yang tengah menanjak

Menurut TEAMtalk, Brighton dan Leipzig sama-sama memasukkan pemain timnas junior Jerman berusia 19 tahun itu ke dalam daftar incaran setelah mencermati data statistik dan penampilannya dalam pertandingan. Saat ini menjalani musim sebagai pemain pinjaman di klub Serie B, Cremonese, pemain muda serbabisa itu telah mencatatkan dua gol dan satu assist, baik saat bermain di sayap kanan maupun sebagai gelandang serang. Dua klub Premier League yang tidak disebutkan namanya juga "sangat tertarik" merekrutnya.

Transfer gratis menjamin keuntungan bersih

Setelah menimba ilmu di akademi Bayern Munich sebelum pindah ke Turin dengan status bebas transfer pada Februari 2026, Licina terikat kontrak dengan Juventus hingga 2029.

Karena Juventus merekrutnya tanpa membayar biaya transfer, penjualan pemain remaja itu akan tercatat sebagai keuntungan bersih dalam neraca keuangan klub, meski Bayern menyertakan klausul yang memberi mereka 30 persen dari hasil penjualan berikutnya dalam kesepakatan tersebut.

Ketentuan itu turut membuat valuasinya melonjak pesat sejak musim panas hingga sekitar €10 juta. Brighton, yang melanjutkan model pengembangan talenta muda yang telah terbukti berhasil di bawah Hurzeler, dan Leipzig sama-sama memandang transfer pada musim dingin sebagai kemungkinan realistis jika klub raksasa Italia itu bersedia berunding.

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Penarikan dari masa peminjaman persulit kepindahan pada musim dingin

Meski belum ada tawaran resmi yang diajukan, meningkatnya minat dari Inggris dan Jerman membuat petinggi klub di Turin harus segera memutuskan langkah untuk masa depan sang pemain muda dalam waktu dekat.

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Untuk menyetujui penjualan permanen pada Januari, Juventus harus mengakhiri lebih awal masa peminjamannya di Cremonese yang berlaku sepanjang musim. Namun, petinggi klub mungkin lebih memilih membiarkannya menuntaskan musim di Serie B agar dapat menilai lebih lanjut perkembangannya.

Kendati demikian, sumber-sumber menyebut sang gelandang serang sendiri tertarik pada kesempatan untuk menguji kemampuannya di Premier League.

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Upaya promosi pengaruhi keputusan Juventus

Untuk saat ini, Licina tetap sepenuhnya fokus membantu Cremonese bersaing secara konsisten demi promosi kembali ke Serie A. Penampilannya dalam beberapa pekan mendatang akan menentukan apakah klub-klub peminat dari Inggris dan Jerman meningkatkan minat mereka saat bursa transfer musim dingin dibuka pada tahun baru. Di sisi lain, jika perkembangannya terus melesat, Juventus bisa terdorong memasukkannya ke skuad tim utama mereka sendiri pada musim panas mendatang.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.