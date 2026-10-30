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F.C. Copenhagen dan adidas resmi meluncurkan seragam ketiga yang revolusioner untuk musim 2026/27, dengan inspirasi desain yang kuat dari lanskap arsitektur kota tersebut. Desain baru ini memberi penghormatan kepada Superkilen, taman kota ternama di dunia yang terletak di distrik Nørrebro yang semarak dan dikenal karena komitmennya terhadap keberagaman budaya serta semangat kebersamaan.

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Penghormatan bagi pusat kehidupan budaya Kopenhagen

Bjørnstjerne Christiansen, seniman sekaligus salah satu pendiri SUPERFLEX, menjelaskan gagasan di balik ruang publik yang kini menjadi inspirasi desain di lapangan sepakbola. Ia mengatakan: “Melalui Superkilen, ambisi kami adalah menciptakan ruang publik yang merayakan keragaman budaya Nørrebro dan komunitas-komunitas yang membentuk Kopenhagen.”

“The Red Square dirancang sebagai tempat pertemuan sehari-hari yang mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Kini, Superkilen telah menjadi bagian ikonis dari identitas perkotaan Kopenhagen dan menarik perhatian internasional sebagai contoh bagaimana ruang publik dapat mencerminkan keragaman serta menumbuhkan rasa kebersamaan.”

Jersi ini memadukan arsitektur berkonsep tinggi dengan performa olahraga di level elite, sekaligus memastikan klub tetap berakar kuat dalam kehidupan kota. Dengan mengangkat warna dan karakter jalanan Nørrebro ke seragam pertandingan skuad, klub mempertegas identitasnya sebagai “Byens Hold”, yang berarti Tim Kota. Hubungan dengan lingkungan setempat ini menjadi tema yang terus muncul dalam upaya penguatan identitas klub belakangan ini, yang bertujuan menjembatani budaya sepakbola dengan dunia kreatif Denmark yang lebih luas.

Setiap jersi punya kisah berbeda

Dalam langkah berani adidas, tim desain memastikan setiap jersi yang diproduksi memiliki detail unik, sehingga tidak ada dua pendukung yang akan memiliki corak persis sama.

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Mads Fjordside Jefsen, Direktur Pemasaran F.C. Copenhagen, menekankan pentingnya hubungan dengan nilai-nilai kota tersebut saat peluncuran. Jefsen mengatakan: “Kopenhagen adalah rumah kami dan, sebagai klub, kami merupakan bagian dari budaya yang menjadikan kota ini begitu istimewa.”

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“Melalui seragam ketiga musim ini, kami memberi penghormatan kepada salah satu tempat pertemuan paling ikonis di ibu kota lewat desain yang membuat setiap jersi unik. The Red Square telah menjadi simbol keterbukaan dan keragaman budaya Kopenhagen, nilai-nilai yang dengan bangga kami wakili sebagai klub.”

Kemitraan panjang dengan sentuhan kreatif

Hubungan F.C. Copenhagen dan adidas merupakan salah satu yang paling langgeng di sepakbola Eropa. Kemitraan itu dimulai pada 1994 dan baru-baru ini diperpanjang pada 2024. Peluncuran seragam terbaru ini mencerminkan sejarah bersama mereka, dengan perhatian yang tidak hanya tertuju pada hasil di papan skor. Dengan memanfaatkan energi kreatif kawasan Nordik, kemitraan tersebut menghasilkan jersi yang terasa selaras dengan reputasi Kopenhagen sebagai salah satu kota terkemuka dunia dalam desain dan budaya perkotaan, sehingga peluncurannya sangat dinantikan para kolektor jersi.

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Henrik Hallberg, Direktur Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Merek di adidas Nordics, menyoroti keunikan proyek ini. Hallberg mengatakan: “Kopenhagen adalah salah satu kota paling menarik di dunia dalam hal desain, kreativitas, dan budaya perkotaan. Superkilen dan The Red Square mencerminkan sesuatu yang istimewa tentang Kopenhagen: orang-orang, budaya, dan berbagai pengaruh yang berbeda bertemu untuk menciptakan sesuatu yang menjadi milik bersama.”

“Semangat itulah yang menjadi inti jersi baru kami. Setiap jersi unik, mencerminkan individualitas dan karakter kota ini. Hasilnya adalah desain yang langsung menunjukkan identitas Kopenhagen dan jersi yang tidak mungkin dikenakan klub lain di dunia.”

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Para penggemar yang ingin memiliki bagian dari sejarah Kopenhagen ini tidak perlu menunggu terlalu lama karena seragam tersebut dijadwalkan dirilis pada pertengahan musim. Seragam ketiga F.C. Copenhagen untuk musim 2026/27 akan tersedia untuk dibeli mulai 30 Oktober melalui toko resmi klub untuk penggemar.

Mengingat keunikan setiap jersi dan kuatnya ikatan budaya dengan kawasan Nørrebro, peluncuran ini diperkirakan akan sangat diminati baik oleh masyarakat setempat maupun penggemar mode sepakbola, sekaligus semakin mempererat hubungan klub dengan kotanya.