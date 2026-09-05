Excelsior meraih kemenangan meyakinkan atas Willem II yang tampil lemah berkat penampilan luar biasa Irakli Yegoian

Willem II masih menunggu kemenangan pertamanya pada musim VriendenLoterij Eredivisie ini. Klub asal Tilburg itu kalah telak di kandang sendiri dari Excelsior pada Sabtu malam: 0-3, lewat gol-gol David Garden, Rick Meissen, dan Irakli Yegoian.

Willem II kalah dalam dua laga pertamanya setelah promosi, tetapi pekan lalu meraih poin pertama saat menjamu sc Heerenveen: 2-2. Menghadapi Excelsior, yang sebelum pertandingan ini mengumpulkan enam poin dari tiga laga, pelatih John Stegeman berharap timnya akhirnya bisa meraih kemenangan pertama.

Excelsior sudah unggul dalam delapan menit pertama. Yegoian mengirim umpan dari sisi kiri, Garden menyodok bola masuk: 0-1.

Tak lama kemudian, Willem II sangat dekat dengan gol penyeimbang. Devin Haen membentur mistar melalui kaki Eric da Silva Moreira yang melakukan sliding. Namun, bendera juga sudah diangkat karena diduga terjadi offside.

Gol 0-2 tercipta setelah lebih dari setengah jam pertandingan berjalan: bukan untuk pertama kalinya musim ini Excelsior mencetak gol dari sepak pojok. Dalam situasi ini, Meissen menanduk sepak pojok menjadi gol. Willem II nyaris tak bisa memberikan respons sebelum jeda.

Pada awal babak kedua, Tonny Vilhena, yang menjalani debutnya untuk Willem II, masuk sebagai pemain pengganti. Dan seperempat jam sebelum waktu normal berakhir, ada satu debutan lagi di tim asal Tilburg itu, yakni Chido Obi yang dipinjam dari Manchester United.

Namun, mereka tak lagi bisa mencegah kekalahan. Bahkan, setelah tendangan gawang panjang dari Stijn van Gassel dan sebuah aksi luar biasa, Yegoian memastikan skor akhir 0-3 dengan tembakan keras ke tiang dekat.