Excelsior meraih hasil gemilang di Eredivisie berkat gol di menit-menit akhir saat melawan FC Groningen

Excelsior berhasil meraih hasil gemilang pada Sabtu malam dalam perjuangan untuk bertahan di Eredivisie. Tim asal Rotterdam ini mengalahkan FC Groningen dengan skor 2-3 berkat gol di menit-menit akhir dari Gyan de Regt dan kini berada di posisi ke-14 dengan aman, unggul empat poin dari Telstar yang berada di peringkat ke-16. Tim asal Velsen ini masih akan bertanding melawan NEC. Groningen turun ke peringkat kesepuluh dan menyadari bahwa Sparta bisa menjauh tiga poin pada hari Minggu.

Groningen memulai pertandingan dengan sangat gemilang di hadapan para pendukungnya di Euroborg. Pada menit ketiga, tendangan sudut fantastis dari David van der Werff mendarat di tiang jauh, di mana Tika de Jonge muncul dan menyundul bola ke gawang: 1-0.

Gol kedua sepertinya akan tercipta ketika Tygo Land mengoper bola dengan umpan terobosan indah kepada rekan setimnya, Younes Taha. Gelandang serang itu ragu-ragu terlalu lama dan akhirnya melihat bola dihalau di depan kakinya oleh Lennard Hartjes.

Di sisi lain, Excelsior mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan melalui Casper Widell, yang sundulannya berhasil dihalau tepat di garis gawang oleh bek Groningen, Marco Rente.

Lima menit sebelum jeda, Excelsior dan Widell akhirnya mencetak gol. Bek asal Swedia itu menerima umpan dari tendangan sudut Emil Hansson dan menyundul bola yang memantul di tanah melewati Etienne Vaessen: 1-1.

Sama seperti di babak pertama, Groningen juga memulai babak kedua dengan sangat baik. De Jonge mengoper bola kepada Taha, yang berhadapan langsung dengan Stijn van Gassel dan kali ini berhasil melewati kiper Excelsior: 2-1.

Di pertengahan babak kedua, Excelsior tiba-tiba menyamakan kedudukan. Umpan panjang dari Rick Meissen mendarat di belakang Dies Janse dan mengarah ke Derensili Sanches Fernandes. Penyerang tersebut melakukan gerakan memotong yang bagus di depan Janse dan menyelesaikan peluang dengan gerakan kaki yang halus: 2-2.

Groningen tersentak oleh gol penyama kedudukan dan nyaris langsung kembali unggul lewat Taha. Namun, tendangan bebasnya yang keras itu membentur bagian atas mistar gawang, dan tak lama kemudian Van Gassel tampil sigap menghalau tendangan Jorg Schreuders yang mengarah ke sudut dekat.

Groningen lebih dominan dalam menguasai permainan, namun melalui serangan balik, Excelsior mencetak gol yang sangat menentukan pada menit ke-90. Arthur Zagré merebut kembali penguasaan bola, melaju ke depan, dan mengoper ke De Regt, yang membuat Vaessen tak berdaya dengan tendangan chip yang indah: 2-3.