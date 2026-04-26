Excelsior menghancurkan FC Utrecht yang bermain dengan sepuluh pemain dan meraih tiga poin krusial dalam pertarungan menghindari degradasi

Excelsior berhasil meraih tiga poin krusial dalam perjuangan menghindari degradasi pada Minggu sore. Di kandang sendiri, tim asal Kralingen itu tampil jauh lebih unggul dari FC Utrecht, yang bermain dengan sepuluh pemain selama satu jam: 5-0. Berkat kemenangan ini, Excelsior naik ke peringkat ke-14 di VriendenLoterij Eredivisie. Utrecht berada di peringkat kedelapan.

Excelsior sebelumnya telah menyaksikan Telstar, pesaing langsung dalam pertarungan melawan degradasi, menang 4-1 atas Sparta Rotterdam pada Rabu. Dengan demikian, tim asuhan pelatih Ruben den Uil turun ke peringkat keenam belas, sehingga kemenangan atas Utrecht pada Minggu akan sangat disambut baik.

Dan tim tuan rumah memulai dengan baik. Setelah Ángel Alarcón sempat membuang peluang besar untuk mencetak gol pembuka, satu menit kemudian giliran di sisi lain lapangan yang berhasil mencetak gol. Noah Naujoks menyambar umpan silang rendah dari Derensili Sanches Fernandes: 1-0.

Beberapa menit kemudian, Naujoks sepertinya akan mencetak gol keduanya. Sebuah gol yang hampir identik, tetapi kali ini berkat umpan dari Arthur Zagré. Namun, bek kiri tersebut berada dalam posisi offside saat menerima bola, sehingga gol tersebut dianulir.

Setelah itu, Excelsior tetap menjadi tim yang lebih unggul. Naujoks menyundul melebar, Sanches Fernandes menembak tipis di samping gawang, Gyan de Regt menyundul melambung, dan Emil Hansson melihat upayanya dihalau oleh Vasilios Barkas. Utrecht, yang sudah bermain buruk, harus bermain dengan sepuluh orang setelah setengah jam, ketika Matisse Didden mendapat dua kartu kuning dalam beberapa menit dan akhirnya diusir.

Sepuluh menit sebelum babak pertama berakhir, skor menjadi 2-0. Excelsior mengambil tendangan sudut pendek, De Regt mengoper bola ke depan, dan Sanches Fernandes menyundulnya masuk. Ron Jans kemudian memutuskan untuk melakukan perubahan guna setidaknya menata kembali pertahanan: bek Siebe Horemans menggantikan penyerang Artem Stepanov.

Utrecht jelas sedang mengalami hari yang buruk, namun pada awal babak kedua mereka sempat mendapat waktu dan ruang untuk mengendalikan permainan. Namun, justru Excelsior yang kembali mencetak gol. Horemans dengan mudah kehilangan bola di wilayahnya sendiri, lalu Sanches Fernandes melewati pemain pengganti Emeka Adiele dan mencetak gol keduanya: 3-0.

Tidak berhenti di situ. Irakli Yegoian mencetak gol ke-4 dari rebound, setelah Barkas sempat menepis tendangan Zagré. Utrecht yang tampil buruk tidak bisa berbuat banyak selain tendangan Yoann Cathline yang membentur mistar gawang. Di masa injury time, Lennard Hartjes juga mencetak gol kelima setelah menerima umpan silang dari Ilias Bronkhorst.

Dengan kemenangan ini, Excelsior yang berada di peringkat ke-14 kini unggul enam poin dari NAC Breda di peringkat ke-17 dan tiga poin dari FC Volendam di peringkat ke-16. Klub terakhir tersebut masih memiliki satu pertandingan tersisa: melawan Heracles Almelo yang berada di dasar klasemen pada Minggu sore nanti.