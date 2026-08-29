Excelsior memenangkan derby Rotterdam melawan Sparta Rotterdam pada masa injury time. Duel antara dua tetangga itu sempat lama terlihat akan berakhir 1-1, tetapi sesaat sebelum laga usai Nesto Groen menjelma menjadi pahlawan mutlak Excelsior: 2-1. Tim asuhan Ruben den Uil kini sudah mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan; Sparta tertahan di empat poin.

Sebelum pertandingan, pembahasan terutama tertuju pada Ayoni Santos, yang memang hadir di stadion, tetapi tidak menjadi bagian dari skuad. Pelatih Sparta Rogier Meijer memutuskan untuk tidak memasukkan pemain asal Tanjung Verde itu, karena ia fokus pada PSV yang menunjukkan minat konkret.

Setelah fase pembuka yang menghibur, Sparta menjadi tim pertama yang nyaris mencetak gol. Jens Toornstra mengalirkan bola kepada Shunsuke Mito, yang mengirim umpan ke arah Milan Zonneveld. Sang striker nyaris tidak bisa menuntaskan peluang berkat intervensi luar biasa dari Jan Plug.

Excelsior setelah itu tampil semakin baik dalam pertandingan dan dari sepak pojok pendek bahkan berhasil unggul lebih dulu. Sparta merasa sudah bisa membuang bola, tetapi Sliti berkata lain. Pemain pinjaman dari Feyenoord itu menyambar bola dengan sepakan penuh: 1-0.

Itu menjadi momen indah bagi Sliti, yang dengan demikian mencetak gol pertamanya untuk Excelsior. Pukulan berikutnya bagi Sparta datang bahkan sebelum jeda. Robin van Cruijsen harus menepi karena cedera dan digantikan oleh Casper Terho.

Babak kedua baru berjalan beberapa menit ketika Sparta menyamakan kedudukan. Mitchel van Bergen mengalirkan bola kepada Zonneveld, yang melepaskan tembakan keras melewati Stijn van Gassel yang tak berdaya: 1-1.

Itu adalah gol pertama Zonneveld musim ini sebagai starter. Pekan lalu ia mencetak gol sebagai pemain pengganti melawan FC Utrecht (3-3). Setelah gol penyeimbang itu, kedua tim untuk waktu yang lama tetap sangat seimbang.

Laga itu juga tampak akan tetap berakhir 1-1, tetapi kenyataannya berbeda. Dari sebuah sepak pojok, Ilano Silva Timas berhasil dijangkau. Sundulannya mencapai rekan setimnya, Groen, yang menanduk bola dari jarak dekat dan memicu luapan kegembiraan total: 2-1.







