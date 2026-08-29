Excelsior memenangi derby Rotterdam melawan Sparta Rotterdam pada masa injury time. Duel antara dua tim bertetangga itu sempat lama terlihat akan berakhir 1-1, tetapi sesaat sebelum pertandingan usai Nesto Groen menjelma menjadi pahlawan mutlak Excelsior: 2-1. Tim asuhan Ruben den Uil sudah mengumpulkan enam poin dari tiga laga; Sparta tertahan di empat poin.

Menjelang pertandingan, pembicaraan terutama tertuju pada Ayoni Santos, yang memang hadir di stadion, tetapi tidak masuk dalam skuad. Pelatih Sparta Rogier Meijer memutuskan untuk mencoret pemain asal Tanjung Verde itu, karena ia fokus pada PSV yang menunjukkan minat konkret.

Setelah fase pembuka yang menghibur, Sparta menjadi tim pertama yang nyaris mencetak gol. Jens Toornstra mengalirkan bola kepada Shunsuke Mito, yang mengirim umpan ke arah Milan Zonneveld. Sang penyerang nyaris tak bisa menuntaskan peluang berkat intervensi luar biasa dari Jan Plug.

Setelah itu Excelsior semakin masuk ke dalam pertandingan dan itu bahkan berbuah keunggulan dari sepak pojok pendek. Sparta merasa sudah berhasil menyapu bola, tetapi Sliti berkata lain. Pemain pinjaman Feyenoord itu menyambar bola dengan sepakan keras: 1-0.

Itu menjadi momen indah bagi Sliti, yang dengan demikian mencetak gol pertamanya untuk Excelsior. Pukulan berikutnya bagi Sparta datang bahkan sebelum jeda. Robin van Cruijsen harus menepi karena cedera dan digantikan oleh Casper Terho.

Babak kedua baru berjalan beberapa menit ketika Sparta menyamakan kedudukan. Mitchel van Bergen mengalirkan bola kepada Zonneveld, yang melepaskan tembakan keras melewati Stijn van Gassel yang tak berdaya: 1-1.

Itu menjadi gol pertama Zonneveld musim ini sebagai starter. Pekan lalu ia mencetak gol sebagai pemain pengganti saat melawan FC Utrecht (3-3). Setelah gol penyeimbang itu, kedua tim untuk waktu lama tetap sangat seimbang.

Skor tampak akan tetap 1-1, tetapi ternyata tidak. Dari sebuah sepak pojok, Ilano Silva Timas berhasil dijangkau. Sundulannya mengarah kepada rekan setimnya, Groen, yang menanduk bola dari jarak dekat dan memicu luapan kegembiraan total: 2-1.







