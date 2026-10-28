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Dua klub Liga Primer, Everton dan Crystal Palace, mendapat angin segar dalam upaya transfer mereka menjelang bursa musim dingin setelah klub Italia Lecce bersiap mendengarkan tawaran untuk bek tengah berharga mereka, Tiago Gabriel. Meski telah mengikat bek berusia 21 tahun itu hingga 2030, klub Serie A tersebut bersedia melepasnya pada tahun baru.

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Klub Italia buka pintu bagi tawaran pada bursa transfer musim dingin

Menurut Football Insider, Lecce telah memutuskan bahwa mereka "siap" melepas bek asal Portugal itu demi mendapatkan uang dan akan menjualnya kepada "penawar tertinggi" saat bursa transfer Januari dibuka. Everton dan Crystal Palace sama-sama memantau pemain muda tersebut dengan saksama, bersama sejumlah klub papan atas Italia, menyusul penampilan impresifnya saat mulai mencuat musim lalu. Manajer Everton David Moyes ingin mendapatkan tanda tangannya meski sudah memiliki banyak pilihan di posisi bek tengah.

Prospek asal Portugal berkembang pesat

Meski mendatangkan bek tengah baru bukan prioritas mendesak Everton pada musim dingin, para petinggi bidang rekrutmen memandang Gabriel sebagai pemain dengan masa depan cerah dan siap bergerak karena Lecce menerima bahwa mereka tidak dapat mempertahankannya dalam jangka panjang.

Baru pada musim 2024-25, bek tersebut masih bermain untuk tim B Estrela da Amadora di negara asalnya, Portugal, sebelum dengan cepat menjadi pemain penting di tim utama klub Italia itu.

Ia hanya tidak masuk susunan pemain utama dalam dua pertandingan Serie A musim lalu ketika Lecce berhasil lolos dari degradasi ke divisi kedua dengan selisih tipis. Musim ini, ia sudah mencatatkan dua gol dan satu assist dari enam kali tampil sebagai starter di liga.

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Tambahan pemain di lini serang tetap menjadi prioritas mendesak

Sementara Everton mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan bek, mantan kepala eksekutif klub Keith Wyness mengatakan kepada media yang sama pada Selasa bahwa merekrut seorang penyerang pada Januari jauh lebih mendesak setelah gagal menuntaskan transfer Folarin Balogun pada akhir bursa transfer musim panas.

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Kegagalan tersebut membuat penyerang asal Prancis Thierno Barry menjadi satu-satunya penyerang tengah senior yang tersedia bagi Moyes musim ini.

Meski sejauh ini sang manajer berhati-hati dalam menangani penyerang tersebut, ia tidak memiliki opsi lain di lini depan. Wyness meyakini kegagalan mendatangkan penyerang lain pada musim panas telah membuat Everton kehilangan "enam poin" di klasemen Liga Primer.

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Persaingan ketat menanti klub peminat pada Januari

Mendapatkan Gabriel pada awal tahun depan tidak akan mudah bagi Everton karena Crystal Palace dan klub-klub papan atas Serie A juga berminat. Sementara itu, Moyes harus menghadapi jadwal padat sepanjang musim gugur dan periode liburan dengan pilihan terbatas di lini serang sebelum pemain tambahan bisa didatangkan. Cara Everton membagi anggaran musim dingin antara kebutuhan mendesak akan seorang penyerang dan prospek bek untuk jangka panjang akan menentukan aktivitas mereka di bursa transfer mendatang.