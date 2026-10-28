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US Lecce v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Everton dan Crystal Palace bersiaga saat Lecce bersiap meraup keuntungan dari penjualan bek yang mencuat di Serie A, Tiago Gabriel, pada Januari

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Dua klub Liga Primer, Everton dan Crystal Palace, mendapat angin segar dalam upaya transfer mereka menjelang bursa musim dingin setelah klub Italia Lecce bersiap mendengarkan tawaran untuk bek tengah berharga mereka, Tiago Gabriel. Meski telah mengikat bek berusia 21 tahun itu hingga 2030, klub Serie A tersebut bersedia melepasnya pada tahun baru.

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Klub Italia buka pintu bagi tawaran pada bursa transfer musim dingin

Menurut Football Insider, Lecce telah memutuskan bahwa mereka "siap" melepas bek asal Portugal itu demi mendapatkan uang dan akan menjualnya kepada "penawar tertinggi" saat bursa transfer Januari dibuka. Everton dan Crystal Palace sama-sama memantau pemain muda tersebut dengan saksama, bersama sejumlah klub papan atas Italia, menyusul penampilan impresifnya saat mulai mencuat musim lalu. Manajer Everton David Moyes ingin mendapatkan tanda tangannya meski sudah memiliki banyak pilihan di posisi bek tengah.

Prospek asal Portugal berkembang pesat

Meski mendatangkan bek tengah baru bukan prioritas mendesak Everton pada musim dingin, para petinggi bidang rekrutmen memandang Gabriel sebagai pemain dengan masa depan cerah dan siap bergerak karena Lecce menerima bahwa mereka tidak dapat mempertahankannya dalam jangka panjang.

Baru pada musim 2024-25, bek tersebut masih bermain untuk tim B Estrela da Amadora di negara asalnya, Portugal, sebelum dengan cepat menjadi pemain penting di tim utama klub Italia itu.

Ia hanya tidak masuk susunan pemain utama dalam dua pertandingan Serie A musim lalu ketika Lecce berhasil lolos dari degradasi ke divisi kedua dengan selisih tipis. Musim ini, ia sudah mencatatkan dua gol dan satu assist dari enam kali tampil sebagai starter di liga.

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Tambahan pemain di lini serang tetap menjadi prioritas mendesak

Sementara Everton mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan bek, mantan kepala eksekutif klub Keith Wyness mengatakan kepada media yang sama pada Selasa bahwa merekrut seorang penyerang pada Januari jauh lebih mendesak setelah gagal menuntaskan transfer Folarin Balogun pada akhir bursa transfer musim panas.

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Kegagalan tersebut membuat penyerang asal Prancis Thierno Barry menjadi satu-satunya penyerang tengah senior yang tersedia bagi Moyes musim ini.

Meski sejauh ini sang manajer berhati-hati dalam menangani penyerang tersebut, ia tidak memiliki opsi lain di lini depan. Wyness meyakini kegagalan mendatangkan penyerang lain pada musim panas telah membuat Everton kehilangan "enam poin" di klasemen Liga Primer.

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Persaingan ketat menanti klub peminat pada Januari

Mendapatkan Gabriel pada awal tahun depan tidak akan mudah bagi Everton karena Crystal Palace dan klub-klub papan atas Serie A juga berminat. Sementara itu, Moyes harus menghadapi jadwal padat sepanjang musim gugur dan periode liburan dengan pilihan terbatas di lini serang sebelum pemain tambahan bisa didatangkan. Cara Everton membagi anggaran musim dingin antara kebutuhan mendesak akan seorang penyerang dan prospek bek untuk jangka panjang akan menentukan aktivitas mereka di bursa transfer mendatang.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.