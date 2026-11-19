Bagikan Ikuti GOAL di Google

Everton menjadi salah satu klub Liga Primer paling aktif dalam memburu winger Flamengo Samuel Lino menjelang bursa transfer Januari. Pemain timnas Brasil berusia 26 tahun itu dihargai hingga £25 juta oleh klubnya, sementara Aston Villa, Roma dan Paris Saint-Germain juga memantau situasinya.

Iklan

Everton mencari tambahan opsi di lini serang

Menurut TEAMtalk, Everton memantau secara saksama mantan pemain sayap Atletico Madrid dan Valencia itu seiring upaya David Moyes memperkuat opsi lini depannya pada musim dingin ini. Meski kebutuhan Everton paling jelas berada di sektor penyerang tengah, dengan Thierno Barry kini menjadi satu-satunya striker senior mereka, Moyes tetap terbuka untuk mendatangkan pemain berkualitas di sisi sayap. Karena itu, Lino muncul sebagai target realistis bagi klub asal Merseyside tersebut.

Penampilan produktif kembali menarik minat klub Eropa

Pemain timnas Brasil yang telah mencatat empat penampilan itu tampil gemilang sejak kembali ke negara asalnya dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Flamengo di bawah pelatih kepala Leonardo Jardim. Dalam 33 penampilan di liga musim ini, penyerang yang beroperasi di sisi kiri itu mencatat total 19 gol dan assist, menunjukkan kemampuannya menciptakan peluang sekaligus menuntaskannya sendiri.

Kecepatan, kemampuan menggiring bola langsung ke arah pertahanan lawan, dan kontribusinya yang konsisten di lini serang kembali memperlihatkan performa menonjol yang dahulu mengantarkannya ke sepakbola Eropa. Sementara minat Everton terus meningkat menjelang bursa transfer pertengahan musim, laporan tersebut menyebut rival mereka di Liga Primer, Aston Villa, juga memantau winger itu secara saksama dan bisa bergerak pada Januari untuk menambah kedalaman serta kualitas lini serang dengan biaya yang dinilai sepadan.

Klub Italia paling serius dalam perburuan dari Eropa

Persaingan dari klub-klub Eropa daratan juga ketat. Media tersebut mencatat bahwa tiga klub Serie A, Roma, Juventus dan Napoli, sama-sama memantau secara saksama penampilan impresif pemain berusia 26 tahun itu di kompetisi domestik. Juara Prancis Paris Saint-Germain juga disebut termasuk di antara klub yang berminat saat mereka mempertimbangkan tambahan pemain sayap untuk lini serang menyusul cedera ligamen krusiatum anterior (ACL) serius yang dialami Khvicha Kvaratskhelia .

Iklan Iklan

Di antara klub-klub Eropa yang mengincarnya, Roma diyakini berada paling jauh dalam upaya merekrut Lino. Sumber-sumber publikasi tersebut menyebut klub itu paling berkeinginan mencapai kesepakatan pada musim dingin. Klub Italia tersebut sudah menghubungi langsung pejabat Flamengo untuk mengetahui secara pasti syarat finansial yang diperlukan guna membawa Lino kembali ke sepakbola Eropa.

Juara Brasil teguh pada pendiriannya

Meski minat klub-klub Eropa terus meningkat, Flamengo tidak berada di bawah tekanan untuk menjual pemain penting dari skuad peraih trofi mereka itu. Kontrak Lino berlaku hingga Desember 2029. Flamengo mematok harga jauh di atas £20 juta (€24 juta), yang bisa mencapai £25 juta (€30 juta), meski klub-klub Liga Primer tetap menilai biaya tersebut sepadan dibandingkan opsi di kompetisi domestik mereka. Pendekatan lebih lanjut diperkirakan datang pada Januari dan musim panas mendatang, sementara Flamengo berharap bisa mempertahankannya.