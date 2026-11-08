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Evanilson mencatatkan namanya dalam sejarah Bournemouth setelah memanfaatkan kesalahan besar kiper saat menghadapi Ipswich Town. Penyelesaian tajam penyerang asal Brasil itu di Portman Road menandai pencapaian pribadi yang luar biasa sekaligus menegaskan peran pentingnya saat ini bagi tim asuhan Marco Rose yang sedang tampil gemilang.

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Evanilson mengukir sejarah Bournemouth

Penyerang Bournemouth Evanilson mencatatkan namanya dalam buku rekor klub setelah mengawali laga Liga Primer melawan Ipswich Town dengan gol cepat. Penyerang asal Brasil itu hanya membutuhkan lima menit untuk mencetak gol di Portman Road setelah memanfaatkan kesalahan fatal kiper Ipswich, Christian Walton.

Evanilson merebut bola dari Walton ketika sang kiper mencoba melewatinya dengan menggiring bola hanya beberapa meter dari gawangnya, lalu memasukkan bola ke gawang yang kosong. Gol itu memberi Bournemouth awal yang sempurna di East Anglia sekaligus mengantarkan Evanilson ke buku rekor klub. Ia menjadi pemain Bournemouth pertama yang mencetak gol dalam lima pertandingan Liga Primer berturut-turut, melanjutkan ketajamannya setelah sebelumnya membobol gawang Chelsea, Sunderland, Manchester United, dan Leeds.

Merangkak naik dalam daftar pencetak gol

Gol Evanilson ke gawang Ipswich membawanya ke jajaran atas daftar pencetak gol Liga Primer musim ini. Dengan lima gol liga, ia kini menempati posisi ketiga bersama dalam perburuan Sepatu Emas. Hanya Thierno Barry dan Alexander Isak, yang masing-masing mengoleksi enam gol, serta Erling Haaland yang produktif dengan sembilan gol, yang lebih sering mencetak gol daripada pemain nomor 9 Bournemouth itu.

Menariknya, torehan lima gol Evanilson sama dengan rekan setimnya, Marcus Tavernier. Ketajaman keduanya sangat penting bagi Bournemouth, terutama selama absennya talenta muda Eli Kroupi Jr. Meski Kroupi Jr. mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan 13 gol, ia baru belakangan ini kembali bergabung dengan tim setelah menjalani operasi kaki pada musim panas. Karena itu, konsistensi Evanilson dalam mencetak gol menjadi semakin penting bagi Marco Rose.

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Kontribusi di kompetisi Eropa

Pengaruh pemain asal Brasil itu tidak terbatas pada kompetisi domestik. Ia juga memainkan peran penting dalam kiprah perdana Bournemouth di Eropa. Di Liga Europa, penyerang tersebut cepat beradaptasi dengan persaingan antarklub Eropa, mencatatkan dua gol dan satu assist dalam empat pertandingan. Kontribusinya membantu Bournemouth mengawali kiprah di Eropa dengan sempurna, meraih empat kemenangan dari empat laga pertama mereka di kompetisi tersebut.

Evanilson mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Sturm Graz pada Oktober, lalu kembali mencetak gol saat Bournemouth menang 3-1 di kandang Sparta Prague pada Kamis. Dengan membawa ketajamannya di kompetisi domestik ke panggung Eropa, ia membuktikan diri sebagai pemain serbabisa dan andalan bagi tim yang berlaga di beberapa kompetisi.

Bournemouth raih kemenangan dan naik ke posisi ketujuh

Bournemouth akhirnya meraih kemenangan 2-1 atas Ipswich Town, terbantu oleh gol bunuh diri Leif Davis, sementara Jack Clarke mencetak satu-satunya gol balasan tuan rumah melalui titik penalti. Kemenangan itu memperpanjang performa impresif Bournemouth dan mengangkat mereka ke posisi ketujuh klasemen Liga Primer dengan 15 poin.