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Undian grup fase final Euro U21 digelar di pusat kongres Sava, Beograd. Turnamen ini akan berlangsung di Albania dan Serbia pada 16 Juni hingga 3 Juli 2027.

Selain gelar juara Eropa, turnamen ini juga memperebutkan tiga tiket ke Olimpiade Los Angeles 2028. Jika Inggris mencapai semifinal, tiga semifinalis lainnya akan lolos ke Olimpiade. Jika tidak, pertandingan perebutan tempat ketiga akan digelar pada 3 Juli di Backa Topola.

Empat belas tim nasional yang lolos bersama dua tim dari negara tuan rumah dibagi ke dalam empat grup, masing-masing berisi empat tim. Italia U21 asuhan pelatih Silvio Baldini, yang hadir bersama asistennya Andrea Barzagli, tergabung bersama tuan rumah Albania, Spanyol, dan Finlandia.

GRUP A: Serbia, Polandia, Inggris, Prancis.

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GRUP B: Albania, Spanyol, ITALIA, Finlandia.

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GRUP C: Ceko, Portugal, Yunani, Kroasia.

GRUP D: Norwegia, Belgia, Jerman, Belanda.

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JADWAL: Italia akan mengawali turnamen pada Rabu, 16 Juni, melawan Finlandia di Elbasan dengan sepak mula pukul 18.00. Setelah itu, mereka menghadapi tuan rumah Albania pada Sabtu, 19 Juni, dan Spanyol pada Selasa, 22 Juni, di Arena Kombetare, Tirana. Kedua pertandingan tersebut dimulai pukul 21.00.

BALDINI BERBICARA: Pelatih Italia U21, Silvio Baldini, mengatakan kepada UEFA: "Sejujurnya, kami tidak mempermasalahkan grup mana pun. Kami siap dan mampu bersaing hingga akhir. Finlandia pada laga pembuka? Mungkin terdengar klise, tetapi semua pertandingan sama. Sekarang kami sudah berada di fase final, jadi kami tidak bisa berpikir lain. Kami menghadapi laga kualifikasi di kandang melawan Polandia dengan keyakinan bahwa pada pertemuan pertama pun, meski kalah, kami telah bermain di level tinggi. Begitulah sepak bola. Kami tahu itu sulit, tetapi kami juga tahu punya kualitas untuk menang."

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Setiap grup berisi satu tim nasional dari masing-masing empat pot, yang ditentukan berdasarkan posisi mereka dalam peringkat koefisien UEFA.

DAFTAR POT

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POT 1: Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal.

POT 2: Prancis, ITALIA, Belanda, Kroasia.

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POT 3: Polandia, Yunani, Finlandia, Norwegia.

POT 4: Belgia, Ceko, Serbia, Albania.

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BATASAN UNDIAN

Serbia ditempatkan di posisi A1. Karena dua tim dari pot yang sama tidak boleh berada dalam satu grup, tim nasional lain dari Pot 4 tidak dapat masuk Grup A.

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Albania ditempatkan di posisi B1. Karena dua tim dari pot yang sama tidak boleh berada dalam satu grup, tim nasional lain dari Pot 4 tidak dapat masuk Grup B.

STADION DI ALBANIA

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Arena Kombetare, Tirana (3 pertandingan Grup B, satu semifinal, final)

Elbasan Arena, Elbasan (3 pertandingan Grup B, satu perempat-final)

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Stadio Loro Borici, Scutari (3 pertandingan Grup D, satu perempat-final)

Arena e Demave, Tirana (3 pertandingan Grup D)

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STADION DI SERBIA

Stadio di Belgrado, Beograd (3 pertandingan Grup A, satu perempat-final, satu semifinal)

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Stadio di Leskovac, Leskovac (3 pertandingan Grup A)

Stadio Backa, Backa Topola (3 pertandingan Grup C, kemungkinan play-off Olimpiade)

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Stadio di Loznica, Loznica (3 pertandingan Grup C, satu perempat-final).

FASE GUGUR

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Perempat-final 1: Juara Grup A melawan runner-up Grup C

Perempat-final 2: Juara Grup C melawan runner-up Grup A

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Perempat-final 3: Juara Grup B melawan runner-up Grup D

Perempat-final 4: Juara Grup D melawan runner-up Grup B

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Semifinal 1: Pemenang perempat-final 1 melawan pemenang perempat-final 2

Semifinal 2: Pemenang perempat-final 3 melawan pemenang perempat-final 4

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Final: Pemenang semifinal 1 melawan pemenang semifinal 2.