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Undian grup fase final Euro U-21 digelar di Pusat Kongres Sava, Beograd. Turnamen ini akan berlangsung di Albania dan Serbia pada 16 Juni hingga 3 Juli 2027. Selain gelar juara Eropa, ada pula tiga tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028 yang diperebutkan.

Ke-14 tim nasional yang lolos, ditambah dua tim tuan rumah, dibagi ke dalam empat grup yang masing-masing berisi empat tim. Italia U-21 asuhan pelatih Silvio Baldini, yang hadir bersama anggota stafnya Andrea Barzagli, tergabung dengan tuan rumah Albania, Spanyol, dan Finlandia.

GRUP A: Serbia, Polandia, Inggris, Prancis.

GRUP B: Albania, Spanyol, ITALIA, Finlandia.

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GRUP C: Ceko, Portugal, Yunani, Kroasia.

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GRUP D: Norwegia, Belgia, Jerman, Belanda.

Setiap grup berisi satu tim nasional dari masing-masing empat pot, yang ditentukan berdasarkan posisi mereka dalam peringkat koefisien UEFA.

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PEMBAGIAN POT

POT 1: Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal.

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POT 2: Prancis, ITALIA, Belanda, Kroasia.

POT 3: Polandia, Yunani, Finlandia, Norwegia.

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POT 4: Belgia, Ceko, Serbia, Albania.

ATURAN UNDIAN

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Serbia ditempatkan di posisi A1. Dengan demikian, tim nasional lain dari Pot 4 tidak dapat masuk Grup A karena dua tim dari pot yang sama tidak boleh berada dalam satu grup.

Albania ditempatkan di posisi B1. Dengan demikian, tim nasional lain dari Pot 4 tidak dapat masuk Grup B karena dua tim dari pot yang sama tidak boleh berada dalam satu grup.

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STADION DI ALBANIA

Arena Kombetare, Tirana (3 pertandingan Grup B, satu semifinal, final)

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Elbasan Arena, Elbasan (3 pertandingan Grup B, satu perempat final)

Stadion Loro Borici, Scutari (3 pertandingan Grup D, satu perempat final)

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Arena e Demave, Tirana (3 pertandingan Grup D)

STADION DI SERBIA

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Stadion Beograd, Beograd (3 pertandingan Grup A, satu perempat final, satu semifinal)

Stadion Leskovac, Leskovac (3 pertandingan Grup A)

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Stadion Backa, Backa Topola (3 pertandingan Grup C, kemungkinan play-off Olimpiade)

Stadion Loznica, Loznica (3 pertandingan Grup C, satu perempat final).

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FASE GUGUR

Perempat final 1: Juara Grup A melawan peringkat kedua Grup C

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Perempat final 2: Juara Grup C melawan peringkat kedua Grup A

Perempat final 3: Juara Grup B melawan peringkat kedua Grup D

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Perempat final 4: Juara Grup D melawan peringkat kedua Grup B

Semifinal 1: Pemenang perempat final 1 melawan pemenang perempat final 2

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Semifinal 2: Pemenang perempat final 3 melawan pemenang perempat final 4

Final: Pemenang semifinal 1 melawan pemenang semifinal 2.