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AZ gagal menindaklanjuti kemenangan spektakuler 4-2 atas Sparta Praha di Liga Europa dengan hasil sepadan. Tim asal Alkmaar itu hanya bermain imbang melawan PEC di Zwolle. Tuan rumah unggul lewat Sydney van Hooijdonk, sebelum Jordy Clasie menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol pada babak kedua: 1-1. AZ gagal menyalip FC Twente yang berada di peringkat ketiga. PEC asuhan Alex Pastoor menempati peringkat ke-12.

Pada awal pertandingan, kiper PEC Jasper Schendelaar harus melakukan beberapa penyelamatan untuk menggagalkan tembakan Valdemar Byskov dan Mateo Chávez. Sang kiper juga mampu mengatasi tendangan keras Dave Kwakman.

PEC lebih banyak fokus menjaga pertahanan dan sesekali mencoba menyerang. Van Hooijdonk sempat menggiring bola ke kotak penalti, tetapi tembakannya mengenai jaring samping.

Beberapa menit sebelum turun minum, PEC Zwolle justru secara mengejutkan memimpin. Damian van der Haar mengirim bola lambung kepada Van Hooijdonk, yang berdiri tanpa kawalan di tiang jauh dan dengan tenang menyundul bola ke sudut dekat: 1-0.

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Itu merupakan gol ketiga sang pencetak gol ulung musim ini. Tak lama setelah jeda, Younes Namli bahkan tampak berpeluang menggandakan keunggulan, tetapi peluang itu gagal berbuah gol. Pemain asal Denmark tersebut menyambar bola liar dengan punggung kaki, namun tembakannya melebar.

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Pelatih AZ Leeroy Echteld berusaha mengubah keadaan dengan memasukkan Clasie, lalu Calvin Stengs tak lama kemudian. Stengs juga mencoba melepaskan tendangan keras, tetapi Ryan Thomas menyundul bola hingga melambung tipis di atas gawang.

Sepuluh menit sebelum laga berakhir, Ayoub Oufkir melewati lawannya dan umpan silangnya di tiang jauh dihalau Sherel Floranus. Namun, bek tersebut mengarahkan bola tepat ke kaki Clasie, yang melepaskan tendangan keras ke sudut dekat untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

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Jauh memasuki masa tambahan waktu, PEC tiba-tiba mendapat peluang besar untuk mencetak gol kemenangan di luar dugaan. Jari De Busser bereaksi sangat cepat dengan keluar dari gawangnya untuk menggagalkan upaya Jan Burger: 1-1.

AZ pun secara mengejutkan kehilangan poin dan kini tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen PSV. PEC tengah menunjukkan performa sangat baik dan tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhirnya di Eredivisie.