ESPN merilis kabar terbaru yang sangat penting mengenai kondisi kebugaran Memphis menjelang pengumuman skuad Piala Dunia

Bagi Memphis Depay, ini adalah perlombaan melawan waktu. Penyerang tersebut telah bekerja keras dalam beberapa pekan terakhir untuk memulihkan diri dari cedera paha, sementara pelatih tim nasional Ronald Koeman juga terus memantau situasinya menjelang pengumuman skuad Piala Dunia.

Memphis absen dalam delapan pertandingan liga terakhir Corinthians karena cedera. Akibatnya, masih menjadi pertanyaan apakah pemain asal Belanda ini akan lolos ke Piala Dunia.

Bagi sang penyerang, sangat penting baginya untuk kembali membangun ritme, karena Koeman pada bulan Maret lalu mengatakan bahwa ia hanya akan membawa Memphis ke Piala Dunia jika ia dalam kondisi fit. Namun, ia kemudian mengubah pendiriannya dengan mengatakan bahwa Memphis yang setengah fit pun bisa memberikan kontribusi.

ESPN baru-baru ini melaporkan bahwa Memphis mengalami masalah pada kaki lainnya: hal yang sering terjadi selama masa pemulihan. Setidaknya, ini menjadi alasan cukup bagi Corinthians untuk tidak mengambil risiko dengannya. Klub baru akan memainkannya jika ia sudah pulih sepenuhnya, demi menghindari kambuhnya cedera. Selain itu, mereka ingin memperpanjang kontraknya.

Pada pertandingan Jumat lalu di Copa Libertadores melawan Peñarol (1-1), ia masih absen, namun di balik layar, keyakinan bahwa kembalinya ia semakin dekat semakin tumbuh.

Kini, sumber-sumber melaporkan kepada ESPN bahwa ada “kemungkinan sangat besar” bahwa Memphis akan kembali masuk dalam skuad pertandingan saat melawan Atlético Mineiro. Penyerang tersebut diperkirakan akan memulai dari bangku cadangan dan mungkin bermain selama beberapa menit.

Pertandingan melawan Mineiro adalah yang terakhir sebelum Koeman mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia pada 27 Mei.