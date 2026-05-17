Ajax masih mencantumkan nama Óscar García dalam daftar calon pelatih kepala untuk musim depan, demikian dilaporkan Cristian Willaert dari ESPN.

Pada hari Jumat, MARCA menulis bahwa Ajax telah mencapai kesepakatan lisan dengan Míchel, yang saat ini bekerja di Girona. Berita tersebut dibantah oleh De Telegraaf pada hari Sabtu.

Willaert mengonfirmasi berita dari De Telegraaf dalam siaran Goedemorgen Eredivisie, namun ia juga menegaskan bahwa Míchel tetap menjadi salah satu kandidat.

Óscar García juga masih ada dalam daftar. Saat ini ia menjabat sebagai pelatih interim di Amsterdam. “Dia tidak berada di urutan teratas daftar, tetapi dia masih menjadi kandidat.”

Willaert juga menyebutkan bahwa ada seseorang yang sedang diawasi dengan ketat. Seorang pelatih asal Belanda. Siapa orang tersebut, belum jelas.