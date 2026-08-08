Ryan Flamingo kembali membuat kesalahan fatal saat mengenakan seragam PSV pada Sabtu malam. Bek itu melakukan blunder mencolok pada babak pertama melawan Fortuna Sittard dan kemudian mendapat kritik keras dari Mario Been, yang memiliki keraguan besar soal keandalannya di lini pertahanan Eindhoven.

PSV tertinggal 0-1 dari Fortuna Sittard saat turun minum. Flamingo menyundul bola terlalu pendek ke arah gawangnya sendiri, yang kemudian dimanfaatkan Ole Romeny untuk membawa tim tamu unggul.

Bahwa kesalahan Flamingo bukan insiden tunggal, terlihat dari data lembaga statistik Opta. Sejak debutnya di Eredivisie bersama PSV pada musim 2024/25, tidak ada pemain outfield yang membuat lebih banyak kesalahan individu yang langsung berujung gol lawan daripada sang bek: empat.

Been menyoroti rapuhnya lini belakang tim Eindhoven dalam tayangan ESPN. “Kami sebelumnya sudah mengatakan bahwa pertahanan adalah tumit Achilles PSV ini. Mereka memberikan begitu banyak peluang. Memang baru 0-1, tetapi seharusnya bisa jauh lebih banyak kalau Fortuna tidak lebih sering membuat keputusan yang salah.”

Mantan pelatih yang pernah menangani antara lain Feyenoord dan NEC itu kemudian sangat kritis terhadap Flamingo. “Ini tentu level yang sangat biasa saja jika Anda menyundul balik bola seperti itu. Masa terbaiknya juga terjadi saat bermain di lini tengah bersama FC Utrecht.”

Menurut Been, Flamingo memang tidak cukup bisa diandalkan untuk bermain sebagai bek tengah. “Saya rasa dia tidak cukup andal untuk bermain di lini terakhir. Itulah masalah PSV ini, yang hari ini juga sama sekali tidak menciptakan apa pun. PSV benar-benar sangat kesulitan.”

Ronald Waterreus juga melihat bahwa rasa tidak pasti tampaknya makin menggerogoti pertahanan PSV. “Perlahan ini juga mulai menjadi persoalan psikologis. Juga bagi para pemain yang ada di sana. Tadi kami sempat membahas Hukum Murphy.”

“Para pemain juga membacanya di mana-mana bahwa lini belakang PSV tidak solid,” lanjut Waterreus. “Pelatih juga pada dasarnya mengatakan bahwa masih dibutuhkan tambahan kekuatan di posisi-posisi itu. Jadi para pemain itu sebenarnya selalu bermain dengan pisau di leher. Lalu Anda akan membuat kesalahan.”