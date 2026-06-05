ESPN mengetahui jumlah yang masih akan diterima Feyenoord untuk Jeyland Mitchell

Kepergian Jeyland Mitchell ke Sturm Graz secara permanen menghasilkan tambahan 2,1 juta euro bagi Feyenoord, demikian dilaporkan ESPN.

Awal pekan ini, kedua klub mengonfirmasi bahwa Mitchell akan tetap bermain di Austria setelah musim ini berakhir. Namun, nilai transfer tidak disebutkan.

Cabang Amerika Selatan dari stasiun televisi resmi VriendenLoterij Eredivisie kini memberikan kejelasan: Sturm Graz mentransfer 1,8 juta euro kepada Feyenoord.

Ditambah sekitar 300.000 euro dari skema sewa sebelumnya, sehingga total biaya transfer mencapai 2,1 juta euro.

Feyenoord pun mengalami kerugian yang relatif kecil atas bek tengah berusia 21 tahun ini, yang didatangkan ke De Kuip dengan harapan tinggi. Pada 2024, Mitchell dibeli seharga 2,5 juta euro dari klub Kosta Rika, Alajuelense.

Mitchell masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2029, namun tidak memiliki peluang bermain di bawah asuhan Robin van Persie.

Pemain yang telah 24 kali membela tim nasional Kosta Rika ini meninggalkan Feyenoord dengan hanya mencatatkan 199 menit bermain, yang terbagi dalam sembilan pertandingan, termasuk laga-laga di Liga Champions.