ESPN memiliki berita besar mengenai peluang Memphis Depay di Piala Dunia

Berita besar dari Brasil mengenai Memphis Depay. ESPN melaporkan bahwa penyerang timnas Belanda itu tidak akan berangkat ke Uruguay pada Kamis untuk pertandingan melawan Peñarol di Copa Libertadores. Ketersediaannya untuk bertanding pada akhir pekan mendatang pun masih belum pasti.

Ronald Koeman mengatakan pada bulan Maret bahwa ia hanya akan membawa Memphis ke Piala Dunia jika ia dalam kondisi fit. Kemudian ia menarik kembali pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa Memphis yang setengah fit pun bisa memberikan kontribusi.

Namun, sejak Maret, Memphis sama sekali tidak bermain lagi untuk Corinthians. Penyerang tersebut seharusnya kembali bermain dua minggu lalu, tetapi masih mengalami cedera paha.

Menurut ESPN, Memphis kini mengalami masalah pada kaki lainnya: hal yang sering terjadi selama masa rehabilitasi. Setidaknya, ini menjadi alasan yang cukup bagi Corinthians untuk tidak mengambil risiko dengannya.

Klub Brasil tersebut baru akan memainkan Memphis setelah ia pulih sepenuhnya. Mereka khawatir cedera tersebut akan memburuk dan ingin memperpanjang kontraknya.

Memphis pun tidak ikut dalam perjalanan ke Uruguay dan tetap tinggal di Brasil untuk pemulihan. Belum pasti juga apakah ia bisa bermain melawan Atlético Mineiro akhir pekan ini.

Pertandingan melawan Mineiro adalah yang terakhir sebelum Ronald Koeman mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia pada 27 Mei.