ESPN membantah rumor tersebut dan menjelaskan alasan mengapa Dani Ceballos 'tidak mungkin didatangkan' oleh Ajax

Ajax telah menanyakan ketersediaan Dani Ceballos di Real Madrid pada awal pekan ini. Pakar transfer Fabrizio Romano dan Matteo Maretto mengonfirmasi adanya minat dan kontak tersebut, namun ESPN bersikap skeptis. Menurut media tersebut, Ceballos 'tidak mungkin didatangkan'.

Bahwa Ceballos akan meninggalkan Real Madrid kini sudah pasti. Gelandang tersebut telah terpinggirkan di klub raksasa Spanyol tersebut dan hubungannya semakin memburuk setelah ia dan pelatih sementara Álvaro Arbeloa berselisih bulan lalu, yang mengakibatkan Ceballos tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan berikutnya.

Musim ini, pemain Spanyol berusia 29 tahun itu hanya tampil dalam 23 pertandingan, dengan total 826 menit bermain. Hasil yang minim bagi seorang gelandang yang telah mengenakan seragam Los Blancos sebanyak 215 kali, mencetak tujuh gol, dan memberikan 16 assist.

Ajax berpendapat dapat memanfaatkan situasi ini. Klub asal Amsterdam tersebut menghubungi Real Madrid awal pekan ini untuk menjajaki kemungkinan, demikian dikonfirmasi oleh Romano dan Maretto.

Ini bukan pertama kalinya nama Ceballos muncul di koridor-koridor Amsterdam. Musim dingin lalu, ia juga dikaitkan secara tegas dengan Ajax, tanpa ada tindak lanjut saat itu.

ESPN menelusuri situasi ini dan menyimpulkan bahwa biaya transfer bukanlah hambatan yang tak teratasi bagi Ajax. Klub asal Amsterdam tersebut dilaporkan bersedia membayar sekitar enam juta euro, jumlah yang diperkirakan akan disepakati oleh Real Madrid dan Ajax.

Namun, ESPN tetap skeptis. Hambatan utama bukanlah biaya transfer, melainkan gaji Ceballos. Gelandang tersebut harus rela mengurangi gajinya secara signifikan untuk bisa pindah.