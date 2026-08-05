ESPN: Ajax punya opsi untuk merekrut permanen pemain pinjaman setelah musim ini berakhir

Ajax memiliki opsi untuk merekrut Jofre Torrents secara permanen dari Barcelona setelah musim ini. Hal itu dilaporkan ESPN. Sebelumnya pada Rabu, Mundo Deportivo sudah mengumumkan bahwa klub Amsterdam itu akan meminjam bek kiri berusia 19 tahun tersebut untuk musim depan.

Pada prinsipnya, Caio Henrique akan menjadi bek kiri utama musim depan, dengan Owen Wijndal sebagai pelapis. Namun, nama terakhir masih mungkin hengkang, sehingga Torrents bisa menjadi cadangan Henrique.

Jika Wijndal bertahan, Torrents tampaknya terutama harus mengarahkan fokusnya ke Jong Ajax. Kedatangan Torrents ke Ajax memang masih belum resmi, tetapi itu tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.

Tiga hari lalu sudah menjadi jelas bahwa Ajax dan Barcelona hampir mencapai kesepakatan. Klub Amsterdam itu sudah lebih lama memantau Torrents: Mundo Deportivo pertama kali melaporkan ketertarikan tersebut pada 22 Juni. Barcelona sejak awal bersikap positif terhadap masa peminjaman, karena klub itu melihat banyak prospek pada pemain tim nasional kelompok usia tersebut dan ingin memberinya kesempatan menambah pengalaman di tempat lain.

Torrents dinilai tinggi di internal Barcelona dan kembali mendapat kepercayaan besar dari Hansi Flick selama pramusim. Bek tersebut bahkan masih tampil sebagai bek kiri sejak menit awal dalam laga uji coba melawan Birmingham pekan lalu. Namun, karena persaingan di Catalonia, tampaknya hanya ada sedikit peluang untuk mendapat menit bermain secara reguler di tim utama musim depan.

Dengan Alejandro Balde dan Gerard Martín, Flick sudah memiliki beberapa opsi di sisi kiri pertahanan, sementara Barcelona juga sedang mengupayakan kedatangan João Cancelo. Pada saat yang sama, bagi Torrents, Barça Atlètic bukan lagi panggung yang diinginkan untuk perkembangannya. Karena itu, satu musim di Ajax dipandang Barcelona sebagai langkah berikutnya yang tepat.

Pemain Spanyol berusia 19 tahun itu menjalani debut resminya untuk Barcelona musim lalu dan pada akhirnya tampil empat kali untuk tim utama. Flick menaruh kepercayaan besar kepada Torrents dan ingin terus memantau perkembangannya secara saksama. Itu juga menjelaskan mengapa Barcelona tidak ingin melepasnya secara permanen.

Torrents menempuh hampir seluruh pendidikan akademi Barcelona. Ia bergabung pada 2017 dari Reus Deportiu dan tahun lalu memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2028. Saat itu, klub Catalan tersebut menggambarkannya sebagai bek kiri bertubuh kuat yang bisa memberi kontribusi baik dalam bertahan maupun menyerang.