Espi: Saya Menolak Premier League demi Real Madrid, dan Inilah yang Paling Saya Sukai dari Mourinho

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Carlos Espí, penyerang muda Real Madrid, mengungkap latar belakang kepindahannya ke klub ibu kota Spanyol itu dari Levante pada jendela transfer musim panas lalu, seraya menegaskan bahwa tawaran Real Madrid tidak menyisakan ruang baginya untuk berpikir meski terdapat opsi lain untuk pindah ke Liga Primer Inggris.

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Penyerang asal Spanyol berusia 21 tahun itu berbicara tentang pengalamannya bersama Jose Mourinho, memuji cara pelatih asal Portugal tersebut memperlakukannya serta perhatiannya terhadap pengembangan levelnya. Ia juga mengungkapkan nasihat yang selalu diberikan kepadanya, yakni pentingnya bersabar dan memanfaatkan setiap peluang yang didapatkannya.

Espi berkata dalam wawancaranya di program "El Larguero" melalui radio Cadena SER: "Semua yang terjadi pada saya adalah hal yang luar biasa, tak seorang pun menduganya, bahkan keluarga saya sekalipun. Sekarang saya harus terus bekerja. Sulit mencerna semua ini karena berlangsung begitu cepat, kita harus siap karena ini tidak akan berhenti."

Ia menambahkan mengenai kepindahannya dari Levante ke Real Madrid, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Ada opsi untuk pindah ke Premier League, tetapi ketika tawaran Real Madrid datang, saya tak bisa menolak. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, dan semuanya rampung dalam waktu dua hari."

Penyerang muda itu berbicara tentang hubungannya dengan sang pelatih Jose Mourinho, ia berkata: "Saya akan berusaha memanfaatkan secara maksimal setiap menit yang diberikan pelatih kepada saya. Hal yang paling saya sukai dari Mourinho adalah kehebatannya, kemudahan berkomunikasi dengannya, dan ketegasan tuntutannya. Perhatiannya kepada saya dan caranya memberi tahu saya apa yang baik dan apa yang buruk adalah hal yang sangat penting bagi saya."

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Ia melanjutkan: "Mourinho berkata kepada saya bahwa saya harus bersabar, dan harus memanfaatkan setiap menit dan setiap peluang, dan itu terwujud melalui kerja keras setiap hari. Setiap menit yang diberikannya kepada saya bernilai setara dengan emas."

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Espi juga memuji rekan setimnya asal Prancis, Kylian Mbappe, menegaskan bahwa ia berusaha belajar darinya selama latihan harian. Ia berkata: "Kylian Mbappe adalah pemain yang luar biasa, di setiap sesi latihan saya berusaha belajar darinya dan dari nasihat-nasihatnya. Ia adalah yang terbaik di dunia, dan menurut saya ia layak meraih Ballon d'Or."

Ia menutup: "Hal yang paling membuat saya kagum adalah betapa hebat, cepat, dan terampilnya ia dalam menggiring bola. Merupakan kehormatan bagi saya bisa berlatih bersamanya."

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Espi bergabung dengan skuad Real Madrid pada musim panas lalu dari Levante, dalam transfer yang menguras kas Los Blancos sebesar 25 juta euro.

Pemain muda itu tampil dalam 11 pertandingan dengan total 51 menit, di antaranya 7 laga di Liga Spanyol (hanya 32 menit) dan 4 pertandingan di Liga Champions Eropa (hanya 19 menit), namun demikian ia mencetak 3 gol, dengan rata-rata satu gol setiap 17 menit.

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Perlu dicatat bahwa Real Madrid memenangi seluruh empat pertandingannya di Liga Champions Eropa dan mengoleksi nilai sempurna dengan 12 poin, serta menempati peringkat kedua di Liga Spanyol dengan 30 poin, terpaut 3 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen.

Los Blancos juga meraih kemenangan atas Barcelona dalam El Clasico di Camp Nou untuk menegaskan keinginannya bersaing kuat memperebutkan gelar liga setelah kehilangan dua edisi terakhir ke tangan sang rival.