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Espanyol resmi berpisah dengan pelatih kepala Manolo Gonzalez setelah tersingkir secara memalukan dari Copa del Rey di tangan tim divisi empat. Klub asal Catalunya itu mengonfirmasi keputusan tersebut pada Selasa setelah kekalahan dramatis 4-3 dari Sestao River Club menjadi titik akhir kesabaran jajaran petinggi klub.

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Klub Catalan ambil tindakan setelah kekalahan memalukan di ajang piala

Klub La Liga itu mencapai titik puncak setelah kalah dari Sestao usai gagal mempertahankan keunggulan pada babak tambahan, hasil yang mengguncang sepakbola Spanyol. Gonzalez menghadapi pertandingan tersebut di bawah tekanan besar. Bahkan sebelum laga dimulai, ia telah mengakui bahwa posisinya terancam. Namun, cara timnya kalah membuat kepergiannya hampir tak terelakkan, dan dewan klub memutuskan untuk mengambil langkah berbeda segera setelah peluit akhir berbunyi.

Keputusan ini mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama beberapa musim, ketika ia memimpin klub melewati berbagai keberhasilan dan kesulitan. Gonzalez pergi setelah menangani 107 pertandingan resmi, angka yang menunjukkan lamanya ia bertahan di RCDE Stadium sebelum musim ini berjalan buruk. Kemampuannya menjaga stabilitas klub di kasta tertinggi sebelumnya membuatnya mendapat banyak apresiasi dari suporter maupun dewan klub.





Espanyol berterima kasih kepada pelatih yang pergi

Klub mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengonfirmasi kepergiannya dan mengakui kontribusi sang pelatih meski hasil belakangan ini menurun. Petinggi klub juga menyatakan bahwa mereka menghargai dedikasinya dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. "RCD Espanyol telah memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan Manolo González sebagai pelatih klub. Kedua pihak berpisah setelah lebih dari tiga musim dan 107 pertandingan resmi bersama tim utama, periode ketika ia meninggalkan jejak secara pribadi dan profesional, baik di lapangan maupun dalam kegiatan sehari-hari tim," demikian bunyi pernyataan resmi Espanyol.

"RCD Espanyol, atas nama presiden klub Alan Pace dan Dewan Direksi, ingin menyampaikan terima kasih kepada Manolo González atas kerja, komitmen, dan upaya yang telah ia tunjukkan sejak menangani tim utama. Klub sangat menghargai profesionalisme dan dedikasinya dalam menjalankan tugas, serta caranya menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Klub mendoakan semoga ia meraih keberuntungan dan kesuksesan dalam langkahnya ke depan."

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Gonzalez bertanggung jawab atas kegagalan

Seusai kegagalan di ajang piala itu, Gonzalez yang tampak emosional tidak menghindar dari kritik terhadap penampilan timnya. Ia mengakui bahwa kekalahan tersebut merupakan salah satu titik terendah dalam kariernya dan menerima tanggung jawab penuh. Kejujuran sang pelatih mencerminkan kesadarannya bahwa masa tugasnya akan berakhir setelah kegagalan besar melawan lawan dari kasta bawah.

"(Saya) merasa sangat terpuruk, benar-benar hancur, dan memikul tanggung jawab penuh atas semuanya. Ini salah satu hari terburuk dalam hidup saya, tanpa diragukan lagi," kata Gonzalez.

Ancaman degradasi membayangi RCDE Stadium

Waktu pemecatan ini sangat dipengaruhi oleh posisi klub yang genting di klasemen liga, setelah hasil-hasil yang sama mengecewakannya. Espanyol menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, laju yang membuat mereka terperosok ke zona degradasi. Kini berada di posisi ke-18 dengan hanya delapan poin, ancaman kembali turun ke Segunda Division semakin nyata bagi klub Catalan tersebut. Pencarian pengganti segera dimulai saat klub bersiap menghadapi Villarreal dalam laga liga yang krusial Jumat ini.