Presiden Argentina, Javier Milei, kembali menyulut kontroversi seputar Piala Dunia 2026 dengan menuding Brasil, Meksiko, dan Partai Demokrat Amerika Serikat ikut mendanai apa yang ia klaim sebagai "kampanye anti-Argentina".

Situs Prancis "Foot Mercato" menyebutkan: "Dalam pernyataannya kepada Radio Mitre, sang presiden mengklaim, tanpa memberikan bukti apa pun, bahwa pihak-pihak asing telah berinvestasi dalam sebuah operasi yang bertujuan merusak citra negara dan tim nasionalnya, bahkan ia menyinggung bahwa 25% dari sumber daya tersebut berasal dari pemerintah Brasil."

Ia melanjutkan: "Milei juga mengecam tindakan para pemikir progresif yang, menurutnya, berupaya mencegah penyebaran gagasan-gagasan politiknya."

Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang memang telah meningkat antara Buenos Aires dan Brasilia. Faktanya, hubungan diplomatik antara Argentina dan Brasil memburuk menyusul serangan verbal baru yang dilancarkan Milei terhadap Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan sejumlah tokoh Brasil.

Dan sementara kritik yang ditujukan terhadap perilaku timnas Argentina (La Albiceleste) selama Piala Dunia memicu reaksi keras, Presiden Argentina memilih mengubah perselisihan ini menjadi konfrontasi politik, dengan menuduh para lawannya berupaya melemahkan negaranya di kancah internasional.