Kekhawatiran Komite Teknis Perwasitan di Spanyol semakin meningkat terkait eskalasi ketegangan di sekitar isu perwasitan menjelang duel El Clasico yang dinanti antara Barcelona dan Real Madrid, di tengah terus berlanjutnya kritik yang dilontarkan klub ibu kota dan lingkarannya terhadap keputusan-keputusan wasit.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", atmosfer ketegangan mulai memanas seiring mendekatnya jadwal El Clasico, yang mempertemukan Barcelona dan Real Madrid dua pekan lagi di Stadion Camp Nou. Tim besutan Hansi Flick memuncaki tabel klasemen dengan keunggulan 6 poin atas tim yang diasuh Jose Mourinho, yang sedang dilanda krisis performa sehingga mendorong klub ibu kota dan orang-orang di sekitarnya untuk terus-menerus memusatkan perhatian pada pembicaraan soal perwasitan, sesuatu yang sudah berulang kali terjadi sejak lama.

Para wasit telah mengeluhkan situasi ini dalam banyak kesempatan, namun tanpa membuahkan perubahan apa pun. Hal itu tampak jelas sebelum laga Real Madrid versus Villarreal yang berakhir dengan kemenangan susah payah tim ibu kota di kandang sendiri, serta saat dan setelah pertandingan tersebut, sebuah duel yang diwarnai polemik perwasitan dan berujung pada kartu merah untuk Vinicius Junior setelah menjambak rambut Saliba, sementara Mourinho, karena rasa tidak puasnya, memutuskan untuk tidak berbicara kepada media usai pertandingan.

Berdasarkan apa yang diungkapkan radio "Cadena SER" melalui programnya "El Larguero", kalangan perwasitan sudah mulai merasa khawatir dengan mendekatnya jadwal El Clasico, dan memperkirakan ketegangan akan semakin meruncing pada periode mendatang.

Radio tersebut menambahkan bahwa ada kegelisahan di seluruh level sistem perwasitan akibat atmosfer yang mengelilingi pertandingan-pertandingan yang dijalani Real Madrid, baik di dalam klub, di tribune, melalui media, maupun di berbagai lingkaran di sekitar tim.

Disebutkan bahwa Komite Teknis Perwasitan menduga ketegangan yang lahir dari keyakinan Real Madrid bahwa para wasit sengaja mengambil keputusan yang merugikan mereka akan semakin meningkat dalam dua pekan ke depan, karena mendekatnya jadwal El Clasico. Dijelaskan pula bahwa para pejabat khawatir sentimen permusuhan ini akan terus meningkat tanpa henti, mengingat mereka tidak mengetahui kapan kondisi ini akan berakhir atau bagaimana cara berakhirnya.



