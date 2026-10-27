Eskalasi berbahaya: Krisis presiden Federasi Yordania dengan Infantino sampai ke pengadilan

Dalam perkembangan mengejutkan yang mengguncang kancah sepak bola Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia memutuskan untuk merujuk ketua Asosiasi Sepak Bola Yordania, Pangeran Ali bin Al-Hussein, ke badan-badan yudisialnya, menyusul tuduhan serius yang dilontarkan pihak terakhir terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino karena memanfaatkan kongres konfederasi untuk tujuan politik dan menyebutnya sebagai pertunjukan belaka.

Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan, menurut "Reuters", bahwa pihaknya akan merujuk ketua Asosiasi Sepak Bola Yordania, Pangeran Ali bin Al-Hussein, ke badan-badan yudisial yang berwenang, dengan latar belakang pernyataan berapi-api yang ia sampaikan usai kongres luar biasa konfederasi yang digelar di Tokyo pada Jumat lalu.

Apa yang memicu krisis ini?

Kongres luar biasa Tokyo menyaksikan ketua Konfederasi Sepak Bola Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, mengumumkan dukungan penuhnya atas pencalonan Gianni Infantino untuk kembali terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), seraya menegaskan bahwa Asia kini bersatu di belakang Infantino.

Perubahan sikap ini muncul hanya tiga bulan setelah Konfederasi Sepak Bola Asia sendiri menuduh Infantino melakukan "pelanggaran berat terhadap kepercayaan" terkait usulan perusahaan FIFA Forward Enterprise yang dibatalkan untuk menjual saham dalam turnamen-turnamen FIFA, sehingga membuat kedekatan saat ini terasa mengejutkan dan kontroversial.

Usai kongres berakhir, Pangeran Ali melontarkan kejutan besar, dengan menyatakan bahwa "tidak seorang pun diizinkan untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, atau berkomunikasi dengan media", seraya menggambarkan hari terakhir kongres sebagai "sekadar pertunjukan politik".

Tanggapan keras dari Konfederasi Sepak Bola Asia

Tanggapan Asia datang dengan tegas dan cepat. Dalam pernyataan resmi, konfederasi membantah klaim Pangeran Ali, seraya menegaskan bahwa baik Pangeran Ali maupun perwakilan dari asosiasi anggota lainnya tidak pernah meminta untuk berbicara sama sekali, dan bahwa pihaknya menolak segala sinyalemen adanya pelanggaran dalam jalannya prosedur.

Dalam pernyataan tegasnya, konfederasi menyatakan: "Konfederasi Sepak Bola Asia menanggapi dengan serius klaim yang tidak didukung oleh bukti atau dalil apa pun terkait paksaan, ancaman, atau suap. Tuduhan serius ini harus didukung oleh bukti yang kredibel, dan tidak boleh dilayangkan tanpa dasar faktual yang sahih".

Pernyataan itu menambahkan: "Berdasarkan hal tersebut, Konfederasi Sepak Bola Asia akan merujuk pernyataan ketua Asosiasi Sepak Bola Yordania, termasuk klaim-klaim yang dilontarkan, kepada badan-badan yudisial yang berwenang di konfederasi untuk ditinjau dan diambil tindakan lain apa pun yang dipandang sesuai berdasarkan statuta Konfederasi Sepak Bola Asia dan regulasi yang berlaku".

Serangan lama yang kembali mencuat

Ini bukanlah kali pertama Pangeran Ali menyerang Presiden FIFA. Pada Agustus lalu, ia melancarkan serangan terbuka yang tajam terhadap Infantino, dengan menuduhnya melakukan "pemerasan", dan menegaskan bahwa FIFA menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kerajaan sebagai imbalan atas dukungan politiknya. Tuduhan-tuduhan ini kini kembali muncul dan menempatkan sepak bola Asia di atas bara panas antara loyalitas kepada FIFA dan independensi keputusan Asia.



