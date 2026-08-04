Eskalasi baru: Pangeran Ali bin Hussein tuding Infantino lakukan "pemerasan"

Ketua Asosiasi Sepak Bola Yordania, Pangeran Ali bin Al-Hussein, meningkatkan serangannya terhadap Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, dengan menuduhnya melakukan praktik "pemerasan" dan menekan Asosiasi Yordania agar mendukung kampanyenya untuk terpilih kembali, dalam babak terbaru dari krisis yang mengepung Presiden FIFA setelah kegagalan proyek investasinya yang kontroversial.

Pernyataan Pangeran Ali muncul di saat Infantino menghadapi tekanan yang semakin besar, setelah ia terpaksa menarik proyek "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan membuka pintu bagi para investor dari sektor swasta untuk berinvestasi dalam hak komersial turnamen-turnamen FIFA, dengan Piala Dunia sebagai yang terdepan, menyusul gelombang luas kritik dan ancaman memboikot turnamen, di samping ditariknya dukungan Asosiasi Inggris dan Wales atas terpilihnya kembali dirinya.

Dalam sebuah pernyataan yang ia unggah melalui platform "X", Pangeran Ali mengatakan bahwa Asosiasi Yordania menghadapi banyak masalah selama partisipasi bersejarah pertamanya di Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa FIFA tidak memberikan bantuan apa pun untuk menyelesaikannya.

Ia menjelaskan bahwa ribuan suporter Yordania menghadapi kesulitan dalam memperoleh visa masuk ke Amerika Serikat meskipun mereka memiliki tiket pertandingan, seraya juga menyoroti kenaikan harga tiket yang sangat besar.

Ia menambahkan bahwa timnas Yordania terpaksa membayar pajak kepada pemerintah Amerika melalui FIFA karena mendirikan kamp latihannya di dalam Amerika Serikat, yang mana dana tersebut seharusnya diberikan kepada para pemain dan staf teknis, sementara timnas-timnas yang berkamp di Kanada atau Meksiko tidak menanggung beban yang sama.

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Ia juga mengungkapkan bahwa para pemain timnas Yordania hingga kini belum menerima bonus finansial atas raihan mereka menempati peringkat kedua di turnamen Piala Arab 2025 yang diselenggarakan FIFA di Qatar, meski sudah beberapa bulan berlalu, sembari mengkritik pada saat yang sama pernyataan federasi internasional itu tentang cadangan finansialnya yang sangat besar.

Pangeran Ali menuduh pimpinan FIFA mengaitkan pemberian bantuan kepada Asosiasi Yordania dengan pengumuman dukungannya kepada Infantino dalam pemilihan mendatang, seraya berkata: "Selama berbulan-bulan FIFA menolak membantu kami dalam berkas-berkas ini, sampai saya diberitahu secara lisan pada saat Piala Dunia bahwa dukungan saya kepada Infantino akan sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah Asosiasi Yordania."

Ia menambahkan: "Kami di Yordania berpegang teguh pada nilai-nilai moral kami. Kami tidak mendukungnya sebelumnya, dan tentu saja kami tidak akan mendukungnya sekarang, karena apa yang terjadi sudah mencapai tingkat 'pemerasan', dan kami tidak akan tunduk pada tekanan semacam itu."

Pangeran Ali merupakan salah satu pesaing paling menonjol Infantino di masa lalu, di mana ia mencalonkan diri untuk jabatan presiden FIFA dalam pemilihan tahun 2016, setelah sebelumnya ia bersaing dengan mantan presiden Sepp Blatter dalam pemilihan tahun 2015.

Selain jabatannya sebagai ketua Asosiasi Sepak Bola Yordania, Pangeran Ali juga menjabat sebagai presiden sekaligus pendiri Federasi Sepak Bola Asia Barat, yang beranggotakan 12 asosiasi nasional, di antaranya Irak, Qatar, dan Arab Saudi.