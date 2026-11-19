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Perseteruan antara FIFA dan UEFA memasuki babak baru hari ini, Kamis, yang mengisyaratkan eskalasi lanjutan dalam beberapa hari mendatang.

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Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, bersama tujuh anggota Dewan FIFA lainnya dari Eropa mengirimkan surat kepada FIFA untuk mengeluhkan pembatasan akses terhadap dokumen terkait skandal penjualan Piala Dunia, serta tidak diberikannya seluruh bukti kepada mereka.

Menurut harian "AS", delapan negara Eropa yang menjadi anggota Dewan FIFA mengirimkan surat kepada FIFA yang menyatakan kekhawatiran atas minimnya transparansi dan kerja sama FIFA dalam mengklarifikasi dugaan malapraktik dalam sejumlah persoalan, terutama upaya gagal memasarkan hak Piala Dunia (FIFA Forward Enterprise).

FIFA Belum Menjawab Satu Pun Pertanyaan

Isi surat itu berbunyi: "Merujuk surat Anda tertanggal 2 November mengenai pertanyaan dan permintaan informasi (bukan 'tuntutan') yang diajukan UEFA atas nama kami pada 19 dan 23 Oktober, pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun setelah Presiden FIFA mengundang para anggota Dewan untuk menyampaikan pertanyaan mereka secara tertulis. Kami pun telah melakukannya."

Federasi-federasi tersebut melanjutkan: "Namun, hingga kini FIFA belum menjawab satu pun pertanyaan tersebut, belum menyerahkan dokumen yang diminta, dan belum menetapkan waktu penyerahannya. Sembari menunggu jawaban yang lengkap dan layak atas pertanyaan dan permintaan ini, tanpa memahami alasan keterlambatan yang begitu lama, kami menyambut baik tawaran Anda, meski terlambat, untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut."

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Mereka menambahkan: "Meski demikian, kami khawatir peninjauan ini tampaknya terbatas pada sejumlah dokumen utama, tanpa dijelaskan apa saja, yang semata-mata berkaitan dengan proposal FIFA yang gagal, padahal pertanyaan dan permintaan kami mencakup persoalan tambahan lainnya. Selain itu, peninjauan ini akan tunduk pada protokol peninjauan ketat yang tidak kami ketahui. Seperti yang Anda sampaikan dalam surat tertanggal 2 November, sebagai anggota Dewan FIFA, kami memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu, berdasarkan Statuta dan regulasi FIFA serta hukum Swiss, terhadap FIFA secara keseluruhan."

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Menjunjung Transparansi

Delapan anggota Dewan asal Eropa, termasuk Presiden UEFA Aleksander Ceferin, bersikeras agar dokumen yang diminta dibagikan kepada mereka, seraya menyatakan: "Oleh karena itu, kami berhak mengakses dokumen, informasi, dan materi yang diperlukan untuk menjalankan tugas kami secara optimal dan cermat."

Mereka menegaskan: "Demi transparansi, sebuah konsep yang semestinya berlaku timbal balik, dan sebelum mengatur perjalanan apa pun ke Zurich, kami meminta Anda menjelaskan dokumen mana yang Anda anggap sebagai dokumen utama, apakah FIFA bersedia menyerahkan seluruh dokumen yang relevan dengan persoalan yang diangkat, serta protokol peninjauan ketat apa yang Anda nilai perlu."

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Federasi-federasi tersebut melanjutkan: "Selain itu, kami memandang perlu adanya penjelasan mengapa FIFA menganggap pembatasan ini perlu. Tidak jelas mengapa hak kami dibatasi dengan cara seperti ini, mengingat kewajiban dan tanggung jawab kami terhadap FIFA, baik berdasarkan statuta dan regulasinya maupun menurut hukum Swiss."

Mereka meneruskan: "Kami ingin menegaskan bahwa kami sepenuhnya menyadari kewajiban fidusia kami terhadap FIFA, serta komitmen kami untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan para anggotanya secara keseluruhan. Justru karena alasan itulah kami menyampaikan kekhawatiran dan meminta bukan hanya jawaban, melainkan juga akses terhadap dokumen yang relevan."

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Pertanyaan untuk Presiden FIFA dan Jajarannya

Federasi-federasi tersebut menutup surat mereka dengan menyatakan: "Pada akhirnya, pertanyaannya adalah apakah Presiden FIFA dan jajarannya mengakui tanggung jawab mereka terhadap Dewan FIFA. Peninjauan dokumen apa pun tidak mengurangi hak UEFA, dan hak kami, untuk menuntut penyerahan dokumen, termasuk dalam konteks proses hukum yang sedang berjalan maupun yang akan datang di Amerika Serikat. Kami menantikan jawaban Anda. Berdasarkan prinsip transparansi yang Anda sebutkan dalam surat Anda, kami mengirimkan salinan surat ini kepada seluruh anggota Dewan FIFA."

Sebagai informasi, UEFA baru-baru ini mengumumkan pencalonan Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, untuk maju dalam pemilihan tahun 2027 melawan Gianni Infantino, Presiden FIFA saat ini.