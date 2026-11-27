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Sejumlah laporan media mengungkap eskalasi baru dalam kasus pelanggaran keuangan yang dituduhkan kepada Manchester City. Klub-klub rival di Liga Primer Inggris menyatakan keinginan agar pemilik klub dipaksa menjualnya sebagai sanksi tambahan atas pelanggaran yang terbukti dilakukan klub selama periode sembilan musim.

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Manchester City masih menunggu keputusan resmi terkait sanksi yang akan dijatuhkan setelah klub dinyatakan bersalah atas dakwaan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris, ditambah sejumlah besar dakwaan terkait sikap tidak kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan oleh operator kompetisi.

Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", petinggi dari sedikitnya tiga klub Liga Primer Inggris berpendapat bahwa pemilik Manchester City asal Abu Dhabi harus disingkirkan dari klub, dengan mengusulkan pemaksaan penjualan klub sebagai langkah hukuman tambahan.

Berbagai prediksi menyebut City berpotensi menerima sanksi berat, di antaranya pengurangan poin dalam jumlah besar yang bisa membawa mereka ke ambang degradasi, serta denda yang sangat besar. Namun, tuntutan yang diusung sejumlah klub rival melangkah lebih jauh, yakni mencakup perubahan kepemilikan klub.

Meski demikian, klub-klub Liga Primer Inggris tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan semacam itu. Wewenang tersebut berada di tangan Regulator Sepak Bola Independen (IFR), yang dalam kasus ekstrem berhak memberhentikan anggota dewan direksi klub, bahkan memaksa klub untuk dijual.

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Ketua lembaga tersebut, David Kogan, dalam sidang di hadapan Komite Kebudayaan, Media, dan Olahraga Parlemen Inggris pekan ini menegaskan bahwa lembaganya tidak akan ragu mengambil tindakan yang diperlukan, terlepas dari nama klub, besarnya klub, maupun sifat kasusnya.

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"Lupakan nama klubnya, lupakan besarnya klub, dan lupakan besarnya kasus. Kami tidak bisa begitu saja mengabaikan kewajiban hukum kami terhadap sebuah klub hanya karena klub itu memiliki ukuran tertentu," ujar Kogan.

Ia menambahkan bahwa lembaganya akan mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan situasi yang dihadapkan kepadanya, berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh komisi independen Liga Primer Inggris serta putusan apa pun yang dikeluarkan atas bukti tersebut pada tahap banding.

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"Bukti-bukti tersebut sudah dinilai melalui putusan bersalah yang telah dijatuhkan. Karena itu, kami pasti memiliki tekad yang diperlukan untuk mengambil tindakan. Kami harus menunjukkan dengan jelas bahwa kami menjalankan tugas yang diamanatkan para pembuat undang-undang, dan kami akan melakukannya apa pun hasilnya," lanjutnya.

Menurut laporan tersebut, lembaga itu menghadapi tekanan yang kian besar akibat pertanyaan seputar hubungan para pemilik Manchester City, termasuk Sheikh Mansour, dengan para pejabat politik di kota Manchester, di antaranya Andy Burnham, mantan wali kota Manchester yang kini menjabat perdana menteri.

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Perkembangan ini muncul setelah surat kabar "The Sun" mengungkap bahwa Khaldoon Al Mubarak, chairman Manchester City, mengangkat persoalan penyelidikan yang dihadapi klub dalam pembicaraan bisnis dengan Menteri Bisnis Inggris, Jonathan Reynolds. Al Mubarak juga memimpin perusahaan investasi Mubadala, dana kekayaan negara milik Abu Dhabi.

Abu Dhabi diyakini telah menggelontorkan hampir 1 miliar pound sterling ke kota Manchester sejak mengakuisisi klub pada 2008, sementara dakwaan menyebut City menyembunyikan dana hampir 900 juta pound sterling melalui kesepakatan komersial yang disebut fiktif selama periode 2009 hingga 2018.

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Sidang banding diperkirakan berlangsung sekitar 12 pekan sejak berkas diajukan secara resmi pada 30 September berkat prosedur jalur cepat yang baru, sehingga keputusan final kemungkinan bisa keluar sebelum Paskah.

Apa saja dakwaan keuangan terhadap Manchester City?

Kasus ini berpusat pada dakwaan operator Liga Primer Inggris bahwa Manchester City menyembunyikan dana sekitar 900 juta pound sterling melalui kesepakatan komersial fiktif selama sembilan musim.

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Menurut laporan tersebut, klub dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan awal, sebelum jumlah total dakwaan meningkat menjadi 130 yang terbagi ke dalam enam kategori utama:

50 dakwaan terkait kegagalan menyerahkan informasi keuangan yang akurat mengenai pendapatan sponsor, pihak terkait, dan biaya operasional, selama periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018.

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8 dakwaan terkait kegagalan menyerahkan rincian lengkap bonus dan gaji pelatih kepala, antara musim 2009-2010 dan 2012-2013.

12 dakwaan terkait kegagalan menyerahkan rincian lengkap bonus dan gaji pemain, antara musim 2010-2011 dan 2015-2016.

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5 dakwaan terkait pelanggaran regulasi lisensi dan Financial Fair Play UEFA, antara musim 2013-2014 dan 2017-2018.

25 dakwaan terkait pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan finansial Liga Primer Inggris, antara musim 2015-2016 dan 2017-2018.

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30 dakwaan terkait sikap tidak kooperatif dalam penyelidikan operator Liga Primer Inggris, selama periode musim 2018-2019 hingga 2022-2023.