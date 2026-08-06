Seorang politisi Spanyol mengumumkan langkah resmi untuk mencoba menyingkirkan Maroko dari penyelenggaraan Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.

Juru bicara aliansi "Kiri Bersatu" (IU) di parlemen Spanyol, Enrique Santiago, menegaskan bahwa turnamen Piala Dunia sepak bola yang diselenggarakan oleh sosok yang ia sebut sebagai "pelayan Trump", dalam merujuk kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, tidak memiliki jaminan yang memadai untuk digelar di Maroko, seraya menuntut penghentian seluruh aktivitas dan persiapan yang sedang berjalan untuk penyelenggaraan ajang ini di negara Arab tersebut pada 2030.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Spanyol (TVE), Santiago menjelaskan bahwa Piala Dunia merepresentasikan "ruang persahabatan" dan tempat pertemuan bangsa-bangsa; karena itu ia menilai bahwa setelah peristiwa di kota Ceuta, tidak mungkin melanjutkan jenis koordinasi semacam ini dengan Maroko, seraya melontarkan tuduhan-tuduhan serius terhadap Maroko.

Berdasarkan hal tersebut, tokoh senior "Kiri Bersatu" itu menuntut pembekuan penyelenggaraan Piala Dunia 2030 oleh Spanyol yang digelar bersama Maroko di samping Portugal, "hingga terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan terpeliharanya kedaulatan Spanyol".

Juru bicara "Kiri Bersatu" itu menjelaskan bahwa fraksi parlemennya akan mengajukan sebuah rancangan usulan yang tidak mengikat, untuk membuka pintu diskusi mengenai berkas ini di dalam parlemen, seraya menyebutkan bahwa mereka akan berupaya menyetujuinya melalui kesepakatan dan konsensus penuh di antara para anggota dewan.