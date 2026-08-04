Eropa Memburu Mostafa Shobier, Al Ahly Kejutkan Klub Turki dengan Keputusan Tegas soal Emam Ashour

Pewarta Ahmed Shobeir mengungkap perkembangan terbaru bursa transfer di klub Al Ahly, menjelaskan fakta seputar tawaran yang diterima duet Mostafa Shobeir dan Emam Ashour selama periode bursa transfer musim panas ini. Ia juga memaparkan sikap klub terkait perpanjangan kontrak sejumlah pemainnya, di samping perkembangan terbaru mengenai para pemain yang akan hengkang dari tim sebelum musim baru bergulir.

Mostafa Shobeir terikat kontrak dengan Al Ahly hingga musim panas 2027, sementara kontrak Emam Ashour berlaku hingga musim panas 2028. Ahmed Shobeir mengatakan, dalam pernyataannya di radio, bahwa Mostafa selama beberapa hari terakhir menerima dua tawaran dari Eropa, yang pertama datang dari klub Denmark, Nordsjaelland.

Ahmed Shobeir menjelaskan: "Hossam El-Zanaty, direktur olahraga klub Nordsjaelland, menghubungi saya, dan saya sampaikan kepadanya bahwa saya tidak ikut campur dalam urusan seperti ini. Kemudian ia meminta saya mencari tahu nilai finansial yang diminta untuk menjual Mostafa Shobeir, tetapi saya beri tahu dia bahwa saya tidak mengetahuinya."

Ia menambahkan: "Saya meminta ia menghubungi Essam Serag, dan memang terjadi pembicaraan antara kedua klub. Karena musim ini adalah musim terakhir dalam kontrak Mostafa Shobeir bagi klub Denmark itu, mereka mengajukan tawaran senilai satu juta dolar, terutama karena mereka sangat membutuhkan penjaga gawang secara mendesak setelah musim mereka telah dimulai. Namun Al Ahly memberi tahu mereka untuk melupakan hal itu sepenuhnya, bahwa kepergian Mostafa Shobeir dengan angka tersebut tidak masuk pertimbangan, dan bahkan jika nilainya dilipatgandakan, pemain itu tetap tidak akan tersedia untuk dijual."

Ia melanjutkan: "Tawaran kedua datang dari klub Ceko, Slavia Praha, di mana agen klub tersebut berbicara dengan saya, dan saya juga sampaikan kepadanya perlunya menghubungi para pejabat Al Ahly. Namun urusan itu berakhir dengan cepat setelah klub menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk melepas sang penjaga gawang."

Shobeir menuturkan bahwa klub Ceko tersebut berupaya meyakinkan sang pemain untuk pindah, dengan berpijak pada penampilannya di delapan pertandingan Liga Champions Eropa. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam negosiasi Mostafa Shobeir, seraya menambahkan bahwa sang penjaga gawang baru-baru ini menandatangani kesepakatan dengan sebuah agensi asal Spanyol, dan menganggap langkah tersebut merupakan bagian dari penataan masa depan profesionalnya.

Tawaran Turki untuk Ashour dan pesan tegas dari Al Ahly

Shobeir menyinggung sikap terkait Emam Ashour, dengan mengatakan: "Pemain itu menerima tawaran dari salah satu klub Turki senilai 3,5 juta dolar, dan angka itu bisa saja naik hingga 4 atau bahkan 5 juta dolar, tetapi Al Ahly menolak tawaran tersebut secara tegas."

Ia menjelaskan bahwa klub berpegang teguh untuk mempertahankan sang pemain, dengan memanfaatkan kuatnya posisi kontraktualnya, mengingat kontrak Emam Ashour masih berlaku untuk dua musim tambahan. Ia menambahkan: "Al Ahly menyampaikan pesan yang jelas kepada Emam Ashour bahwa ia adalah pemain penting dan dibutuhkan, dan sang pemain sangat menghargai hal itu."

Shobeir menuturkan bahwa keluarga Emam Ashour lebih memilih ia tetap tinggal di Mesir, terutama setelah pengalaman sebelumnya di Liga Denmark yang tidak berjalan sukses karena sulitnya beradaptasi dengan bahasa dan suasana di sana. Ia menegaskan bahwa berkas ini masih dalam pembahasan, tetapi sudah mendekati keputusan final.

Al Ahly mengintensifkan negosiasi perpanjangan kontrak kuartet

Shobeir mengungkap bahwa manajemen Al Ahly mengintensifkan negosiasi dengan empat pemain andalan tim, yaitu Emam Ashour, Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, dan Yasser Ibrahim, guna menuntaskan berkas perpanjangan kontrak mereka sebelum rombongan tim berangkat ke Spanyol pada Kamis mendatang.

Shobeir menegaskan bahwa hal positifnya adalah keempat pemain tersebut menyambut baik perpanjangan kontrak mereka dengan klub, seraya menambahkan: "Gambarannya kini menjadi jauh lebih jelas dibandingkan sebelum Piala Dunia, karena negosiasi telah memasuki tahap serius, dan kuartet itu telah masuk dalam kategori utama di Al Ahly."

Ia menandaskan: "Ada dua pemain dari kuartet itu yang sudah sangat dekat untuk menandatangani kontrak perpanjangan, dan segalanya bisa saja dituntaskan hari ini atau besok, tetapi keterbatasan waktu menjadi tantangan, terutama karena rombongan tim akan berangkat ke Spanyol pada periode 6 hingga 20 Agustus."

Shobeir memastikan nasib para pemain yang hengkang dari Al Ahly

Shobeir juga berbicara tentang daftar pemain yang dikabarkan akan hengkang dari Al Ahly, dengan menjelaskan bahwa Ahmed Eid, Mohamed Magdy Afsha, Ahmed Reda, dan El-Saai sudah dekat untuk bertahan bersama tim, seraya menegaskan bahwa peluang mereka bertahan melebihi 90%.

Di sisi lain, ia menyebutkan adanya niat di dalam klub untuk melepas Mohamed Sherif, meski penampilan baik yang ia tunjukkan selama masa persiapan. Ia juga menegaskan bahwa Omar Kamal Abdel Wahed keluar dari perhitungan tim, dan telah disampaikan terima kasih kepadanya, seraya menuturkan bahwa pengalamannya bersama Al Ahly tidak berjalan mulus.

Ia menambahkan bahwa Reda Selim sudah dekat untuk pindah ke salah satu dari klub AS FAR Maroko atau El-Masry El-Port Saidy, sementara Al Ahly berupaya mencapai penyelesaian akhir dengan Mohamed El-Dawy "Christo".

Ia menutup pernyataannya dengan mengungkap bahwa Mohamed Ali Ben Romdhane telah keluar dari daftar Al Ahly, seraya menyoroti bahwa presiden klub Qatar, Al-Shamal, mengumumkan telah menyelesaikan seluruh prosedur terkait perekrutan sang pemain, sebagai pengantar bergabungnya secara resmi ke skuad tim.