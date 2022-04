Derbi Terbesar Eropa Liverpool Vs Manchester United - Persaingan Sengit Dua Kota Cantik Negeri Ratu Elizabeth

Tak akan ada yang meragukan bahwa pertarungan Liverpool vs Manchester United merupakan derbi terbesar yang ada di sepakbola Eropa, bahkan mungkin dunia.

Rivalitas kedua tim, yang disebut sebagai North West Derby ini bahkan disebut-sebut lebih panas ketimbang El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona di Spanyol. The Reds vs The Red Devils merupakan pertandingan terpenting dalam kalender Liga Inggris.

Baik Liverpool atau Man United, keduanya memiliki sejarah panjang, dengan latar belakang yang berbeda - yang pastinya selalu menyajikan tontonan menarik ketika keduanya berhadapan di Anfield atau Old Trafford.

Kota Manchester dan Liverpool mungkin berjarak satu setengah jam perjalanan mobil, tetapi itu tak membuat para penggemar mengurungkan niat mereka untuk mendukung tim kesayangan mereka saat bermain tandang.

PERTEMUAN IKONIK

Jika boleh mundur jauh kebelakang, pertandingan Liverpool dan Man United di Piala FA 1977 boleh dibilang sebagai laga dramatis. The Reds yang kala itu telah mengamankan titel Liga Inggris dan bakal tampil di final Piala Champions jelas difavoritkan bakal menjadi juara Piala FA.

Tapi Dewi Fortuna kala itu berpihak kepada Setan Merah. Man United keluar sebagai pemenang setelah menaklukan Liverpool 2-1, padahal striker MU kala itu Stuart Pearson mengaku bahwa timnya tidak percaya diri ketika akan bertanding di Wembley.

Getty

Mungkin pertandingan Liga Primer musim 2008/09 masih dalam ingatan para penggemar. Waktu itu Setan Merah terpaksa kalah 4-1 dari Liverpool, yang benar-benar membutuhkan kemenangan untuk menjadi jawara Inggris. Namun di akhir musim, Anda bisa menebak siapa yang menjadi juara? Ya, Man United unggul empat poin dari The Reds dan memastikan gelar ke-11 mereka di Liga Primer

Terbaru, Liverpool sukses menggilas Man United 5-0 di Old Trafford di Liga Primer, Oktober tahun lalu. Mohamed Salah mencetak hat-trick di laga tersebut dan memecahkan rekor Didier Drogba sebagai pemain Afrika paling gacor dalam sejarah liga Inggris.

KLUB TERSUKSES

Jadi siapakah yang tersukses di antara Man United atau Liverpool?

Jika dilihat dari perolehan trofi, Man United telah mengoleksi 66 gelar, sementara Liverpool 65. Tetapi Setan Merah unggul dalam perolehan liga Inggris di era Liga Primer dengan 13 trofi sedangkan The Reds baru satu kali.

Namun, jika di panggung Eropa, Liverpool unggul dengan enam gelar Liga Champions dan tiga Liga Europa, sementara MU tiga UCL dan satu UEL.

Getty/Goal composite

Bagaimana dengan catatan head-to-head?

Liverpool dan Man United telah berhadapan sebanyak 208 kali, dengan rincian The Reds menang 69 kali, MU menang 81 kali dan 58 sisanya berakhir imbang.

Perbedaannya mungkin tidak terlalu jauh, tetapi fans MU mungkin bisa menyombongkan sejarah tim kesayangan mereka.

PEMAIN BINTANG DAN MEREKA YANG BERKHIANAT

Merupakan derbi paling panas di Inggris dan Eropa, sudah jelas bahwa sederet pemain bintang pernah bermain di pertandingan ini.

Tak banyak pemain yang pernah berkostum kedua tim ini dengan pemain era 60 dan 70-an seperti Phil Chisnall dan Allenby Chilton atau Peter Beardsley yang bermain pada 80-an. Ada juga pemain yang mungkin lebih akrab di telinga kita seperti Paul Ince dan Michael Owen.

Getty Images

Tetapi, kedua tim ini juga memiliki pemain-pemain setia seperti Eric Cantona, Paul Scholes, Michael Carrick, Gary Neville, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand hingga Patrice Evra di kubu Man United.

Sementara itu, Liverpool punya pemain bintang seperti Jamie Carragher, Steven Gerrard, Fernando Torres, Jordan Henderson, James Milner, Kenny Dalglish, John Barnes sampai Ian Rush.

BAGAIMANA CARA KE SANA DAN DI MANA TEMPAT MENGINAP

Melihat dari Treveloka dan Tiket.com ada beberapa maskapai yang bisa membawa Anda menuju Manchester atau Liverpool.

Titik keberangkatan Anda dari bandara internasional Soekarno-Hatta Jakarta, dan ada opsi maskapai seperti British Airways, Malaysia Airlines, Emirates, Turkish Airlines atau Garuda Indonesia.

Penerbangan menuju Manchester atau Liverpool tidak bisa dilakukan dengan sekali jalan, tetapi pemberhentian di Doha (QAT), Kuala Lumpur (MAS), Dubai (EA) atau Frankfurt (DE) bisa Anda manfaatkan untuk berbelanja atau sekadar bersantai.

Untuk penerbangan kembali ke Indonesia, British Airways menjadi yang paling hemat, tapi jika Anda tidak masalah dengan harga, maka Anda bisa memilih maskapai dengan harga di atas Rp25 juta.

Penerbangan akan memakan waktu 17 sampai 63 jam, tergantung maskapai yang Anda pilih.

Jadi masalah transportasi sudah selesai, lalu bagaimana dengan akomodasi penginapan? Anda juga bisa memesan penginapan melalui Traveloka dan Tiket.com.

Di sana tersedia hotel untuk semua segmen, mulai dari hotel bintang satu di luar pusat kota, atau hotel mewah bintang lima di tengah kota Manchester atau Liverpool.

BAGAIMANA CARA MENDAPAT TIKET PERTANDINGAN

Stadion Old Trafford (76 ribu kursi) dan Anfield (53 ribu kursi) dapat dipastikan bakal terisi penuh, bahkan penuh sesak, ketika Liverpool dan Manchester United bertemu.

Tapi Anda tidak perlu khawatir bakal kehabisan tiket.

Anda bisa memesan tiket pertandingan melalui laman resmi masing-masing tim, dengan Man United dan Liverpool memiliki halaman khusus dalam situs resmi mereka.

Lalu bagaimana jika Anda kehabisan tiket? Tenang, Anda bisa membelinya melalui pihak ketiga. Tapi perlu diingat bahwa Anda harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk itu.

APA LAGI YANG BISA DIKUNJUNGI

Tujuan utama Anda jelas: Pertama menyaksikan salah satu pertarungan terbesar yang ada di sepakbola Inggris antara Liverpool dan Manchester United. Tetapi amat disayangkan jika Anda jauh-jauh ke Negeri Ratu Elizabeth tanpa menikmati tempat wisata yang ada di kota Liverpool atau Manchester.

Anda bisa menikmati tur stadion dan museum di Old Trafford ataupun Anfield. Tapi masih ada tempat wisata lain yang bisa Anda nikmati selama waktu santai Anda di sana.

Jika Anda pecinta seni, di kota Manchester terdapat Manchester Art Gallery, tempat di mana seniman dunia menggelar pameran mereka. Anda juga bisa mengunjungi Manchester Town Hall, salah satu kantor lembaga pemerintahan bergaya Neo-gothic yang terkenal dengan lukisan mural ikonik berjudul History of Manchester yang sangat melegenda di sana.

Sementara itu, di kota Liverpool Anda bisa mengunjungi Beatles Story Museum bagi Anda yang menyukai band legendaris The Beatles. Kota Liverpool juga memiliki galeri seni bernama Tate Liverpool, yang berisikan koleksi nasional Inggris dari tahun 1500 sampai dengan sekarang.

Anda suka berbelanja? Tenang, di Manchester terdapat Manchester Arndale, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Inggris. Sementara di Liverpool Anda bisa menghabiskan waktu Anda untuk berbelanja di Liverpool ONE, yang menjadi pusat perbelanjaan terbuka terbesar di Inggris.