Ernesto Valverde Sanjung Reaksi Antoine Griezmann

Penampilan pemain asal Prancis ini penting untuk Barcelona, demikian ditegaskan entrenador Valverde.

Pelatih Ernesto Valverde memuji Antoine Griezmann yang tampil menawan dalam kemenangan atas pada jornada kedua , Minggu.

Griezmann mencetak gol-gol pertamanya untuk Barca lewat brace saat menghancurkan Betis 5-2 di Camp Nou. Dengan absensi Lionel Messi, Luis Suarez dan Ousmane Dembele karena cedera, eks bomber itu menjadi protagonis membawa klub mengepak kemenangan perdana di liga.

Valverde pun tak lupa menyanjung Griezmann, yang juga bekontribusi memberikan assist, atas penampilan heroiknya di tengah badai cedera Blaugrana.

"Saya harus menyadari bahwa ini hari penting untuknya karena cedera yang kami alami. Ia bereaksi dengan sempurna," papar Valverde dalam konferensi pers usai pertandingan.

"Ia bergerak hingga ke lini tengah untuk membantu dan ia membuat impak. Kami tahu bahwa jika pemain menyerang ikut turun ke belakang, kami punya kans lebih baik untuk menang.

"Penting bahwa lebih banyak pemain mencetak gol. Fakta bahwa Griezmann mencetak gol memberinya keamanan."

Lebih lanjut Valverde menjelaskan tidak menurunkan Messi dalam pertemuan dengan Betis karena tak mau ambil risiko, meski mega bintang Baeca itu terlihat mulai kembali dari cedera betis.

Messi has been working his way back from a calf injury, but the superstar forward missed the meeting with Betis.

"Tidak ada perasaan positif. Ia tidak mengalami kambuh. Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak akan memburu-buru pemain. Yang kami inginkan adalah menghindari kambuh."