Ernest Poku menjalani debut dengan pesta gol di Besiktas: Dusan Vlahovic mencetak hat-trick

Besiktas memenangi pesta gol pada Senin malam di Süper Lig. Bermain di kandang sendiri, klub Turki itu terlalu tangguh bagi Çorum FK dengan skor telak 6-2. Dusan Vlahovic mencetak hattrick, sementara debutan Ernest Poku harus melihat golnya dianulir.

Poku pekan lalu meninggalkan Bayer Leverkusen untuk bergabung dengan Besiktas dengan status pinjaman. Saat menghadapi Çorum, ia masih memulai laga dari bangku cadangan. Namun, ada tempat di starting XI untuk antara lain mantan pemain Eredivisie Orkun Kökçü dan Václav Cerný. Di kubu Çorum, pemain pinjaman AZ Alexandre Penetra tampil sejak awal.

Beberapa detik setelah Tiago Djaló mengenai mistar pertemuan gawang, Cerný akhirnya menanduk bola menjadi gol: 1-0. Besiktas pun unggul cepat. Melalui Vlahovic, yang menuntaskan penalti usai hands dari Penetra, skor berubah menjadi 2-0 sebelum turun minum.

Dengan tembakan keras indah dari jarak jauh, Mohammed Diomande membuat skor menjadi 2-1 pada awal babak kedua. Namun, Besiktas tidak membiarkan tim tamu mendekat lebih jauh, karena tuan rumah setelah itu langsung tancap gas.

Vlahovic mencetak gol untuk 3-1 dan 4-1 setelah bola dengan sedikit keberuntungan jatuh di hadapan kakinya. Dengan itu, hattrick-nya pun lengkap. Ilhan Fakili melepaskan tembakan untuk membuat skor menjadi 5-1 ke pojok jauh.

Melalui Ermin Mahmic, yang menyundul tipis umpan silang Cengiz Ünder, Çorum akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan: 5-2. Setelah itu, Michael Murillo memastikan skor akhir 6-2 lewat tembakan keras yang memantul melalui sisi bawah mistar.

Di fase akhir laga, Poku masuk sebagai pemain pengganti. Beberapa menit setelah masuk, ia bahkan sempat terlihat mencetak gol untuk menjadikan skor 7-2, tetapi gol itu dianulir karena offside.